陸學人赴澳簽證卡關 中國教育部交涉中

澳洲政府網站顯示，在90%情況下，審核過程不會超過74天。報導說，有些學生因此必須延期畢業或改變計畫。

綜合環球時報與澎湃新聞報導，去年5月開始，中國大陸有上百名獲公費資格或全額獎學金的博士生、訪問學者，接到澳州學校錄取通知書和邀請後開始申請簽證，但直到今年3月都未獲得簽證，有人已經等待10個月。

（中央社台北15日電）陸媒報導，去年5月起有上百名中國博士生及訪問學者獲澳洲大學錄取，但申請簽證卻遭卡關。部分人士質疑這與澳洲「反中」氛圍有關，中國教育部則表示，持續與澳方交涉中。

澳洲駐中國大使館方面則回覆，中國目前受到影響的主要是涉及訪問學者簽證（408類別）的申請者，非一般學生簽證。截至12日，還有40名這樣的簽證申請者受到延遲影響。

澳方的理由是，這類簽證要求申請者通過健康、品行和國家安全核查，少數申請者因此遇到延遲。

中國教育部負責公派留學生事務的國家留學基金管理委員會9日發出通告，指因澳洲簽證政策調整，近兩年部分留學人員在申請赴澳簽證過程中遇到困難，審查時間長，「且澳方對簽證進程始終不能做出說明和解釋」。

通告說，國家留學基金委2016年來一直與澳洲大使館、澳洲大學聯盟、科研機構進行聯繫，持續就國家公派赴澳留學人員簽證問題進行交涉，部分人士已獲得簽證，但目前仍有部分留學人員因簽證原因無法按原計畫派出。

報導說，有被耽誤的中國留學生認為，他們的簽證被無故耽誤，或與澳洲2016年前後開始不斷湧現的「中國威脅論」或反中言論有關。

早在2014年，雪梨先驅晨報曾報導在澳洲留學的中國學生從事間諜活動，當時中國駐雪梨總領館曾對此表達不滿。（編輯：張淑伶/林克倫）1070315