拜會國民黨桃園市議會黨團　侯友宜：這是當年出發的地方

侯友宜今（15）日前往國民黨桃園市議會黨團拜會，桃園市嘉義同鄉會也到場力挺；侯友宜表示，他人生中第一次穿上警察制服，就是就任桃園縣警察局長，這是當年出發的地方，所以第一站選擇回到這裡。
侯友宜指出，很高興今天跟許久不見的老朋友敘舊，當初就任桃園縣警察局長後，許多議員的指導、支持他，如何與地方、基層互動，即便轉任新北市副市長後，桃園的朋友也會帶著水果來探望。
侯友宜同時也細數與議員過去奮鬥的時光，展現與桃園議員的好交情；侯友宜說，桃園是當年出發的第一站，在擔任桃園縣警察局長之前，始終辦刑案的他，沒有穿過警察制服，桃園是他行政警察歷練的開始，也是在此學會如何為民服務。
對於行政院長賴清德的「打臉說」，侯友宜認為，賴清德是新北市的子弟，希望他能對新北的公共建設公平對待，就是一種的「賞臉」；此外，過去都是擔任事務官，事務官沒有色彩的問題，事務官就是為國家盡心盡力。
面對綠營議員力挺游錫堃參選，侯友宜則說，最近民進黨要推誰出來，「我都聽到霧煞煞」，一下子賴清德或蘇貞昌，一下又是游錫堃，他對有意要來參選新北市的人都舉雙手歡迎，願意為新北市做事「攏係好代誌。」
針對深澳電廠環評案，侯友宜強調，燃煤火力發電對東北角的生態、環境甚至市民的健康，都有影響，歡迎賴清德有空到新北市走一走，聽聽東北角市民的心聲；能對新北市的公共事務，提供更好更多的服務才是加分，市政才是最重要。