拜會國民黨桃園市議會黨團　侯友宜：這是當年出發的地方

侯友宜今（15）日前往國民黨桃園市議會黨團拜會，桃園市嘉義同鄉會也到場力挺；侯友宜表示，他人生中第一次穿上警察制服，就是就任桃園縣警察局長，這是當年出發的地方，所以第一站選擇回到這裡。

侯友宜指出，很高興今天跟許久不見的老朋友敘舊，當初就任桃園縣警察局長後，許多議員的指導、支持他，如何與地方、基層互動，即便轉任新北市副市長後，桃園的朋友也會帶著水果來探望。

侯友宜同時也細數與議員過去奮鬥的時光，展現與桃園議員的好交情；侯友宜說，桃園是當年出發的第一站，在擔任桃園縣警察局長之前，始終辦刑案的他，沒有穿過警察制服，桃園是他行政警察歷練的開始，也是在此學會如何為民服務。