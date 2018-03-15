米其林商機大 旅行社規劃摘星行程

雄獅旅遊總經理游國珍表示，旗下專門負責國外觀光客入境旅遊的雄保旅行社在米其林星級名單還沒公布前就規劃包裝米其林行程，但米其林獲獎餐廳座位數都有限制，因此會以2人成行的小團為主，較好安排座位，多人以上的團體則會安排米其林推薦餐廳，座位數較不嚴格。

台北米其林指南昨天公布，全台有20間餐廳奪星，有旅遊業者看準米其林商機，打算和飯店、餐廳合作推出「保證摘星」行程。

（中央社記者陳葦庭台北15日電）台北米其林指南公布後，有旅遊業者打算推出套裝行程搶攻米其林商機，不過，多數獲獎餐廳表示，近期訂位已滿，也沒有規劃發行餐券計畫。

他以日本來台旅遊為例，目前來台3到5天不包含機票的團費大約落在新台幣1萬2000元左右，若是要安排米其林餐廳，那麼團費至少會貴上1到2成，安排的菜系主要會是台菜、川菜、粵菜等中華料理，這次摘星的頤宮、請客樓和天香樓都是選項，但是還是得看餐廳提供的座位數而定。

易飛網今天也透過新聞稿說，美食向來是境外自由行旅客選擇來台旅遊的重點，尤以餐券形式廣受青睞，過去即曾有一個月內銷售單一餐券達上千套的紀錄，易飛網預計規劃推出「米其林餐券」，讓每位境外自由行旅客透過易飛網網站就能自組專屬「美食尋星之旅」。

對此，剛摘下米其林三星的頤宮今天透過公關回應，雄獅旅遊確實有表達合作意向，但是目前還沒有定案，而是否可能和旅遊業者合作推出餐券，公關則表示目前沒有推出餐券計畫，目前3月訂位已經全滿，甚至有民眾已預訂小年夜座位。

米其林二星餐廳喜來登請客樓也透過公關表示，目前尚未有旅遊業者洽談合作，而過去請客樓沒有推出餐券，未來應該也不會有機會推出。（編輯：張銘坤）1070315