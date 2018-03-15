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中央社

陽明大學校長遴選 監院糾正教育部

中央社2018/03/15 19:55
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮、陳至中台北15日電）監察院今天通過糾正教育部，認為教育部函釋違法擴張「相當教授」的範圍及資格，導致陽明成為第一個副教授可成為校長的國立大學，要求教育部撤銷函釋。

監委仉桂美、王美玉下午召開記者會，仉桂美指出，教育部102年9月16日函釋有關教育人員任用條例第10條第1款第3目所定「曾任『相當教授』之教學、學術研究工作」的範圍及資格條件，但僅以教育人員任用條例第18條各款規定教授資格前段的「具博士學位及博士後8年以上工作年資」等資格條件為標準，即得認定為「相當教授」的教學、學術研究工作，全未考量教授資格也應具備該條例第18條各款後段規定「創作、發明及在學術上有重要貢獻或專門著作」的相當學術條件，違法擴張「相當教授」的範圍及資格條件。

仉桂美認為，教育部逕以函令訂定，未依立法理由意旨訂定施行細則加以規範，顯有違失。而郭旭崧是第一個用逾越母法的函釋而產生的國立大學校長，確實不恰當。

監委說，郭旭崧是副教授，遴選會以未經過教評的北醫兼任講座教授就認定郭為教授，相當教授或不相當教授，在遴選會上沒有清楚的審查流程，全憑委員會認定。這樣的審查方式對教育界是一大災難。

教育部人事處長陳焜元解釋，監察院認為應撤銷的函示，有其時代背景。當時是希望廣納各方人才來當大學校長，實務上曾發生美國知名電子大廠副總裁受邀參與校長遴選，卻受限於沒有教授資格。

此糾正案是否影響郭旭崧的校長資格？仉桂美指出，要看陽明大學願意自覺到何種程度，事實很清楚，調查過程也諮詢許多公法學者，多數學者都認為此函釋已違法，後續陽明要如何處置，「以觀後效」。

陳焜元指出，陽明的遴選作業已經完成，監察院今天的糾正案應不會影響已上任的陽明大學校長郭旭崧。

王美玉說，另一爭議是陽明遴選委員會的召集人張鴻仁和郭旭崧，分別出任同一家生醫公司的董事與獨立董事，是否有偏頗之虞，應依國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法第六條規定處理。

陳焜元指出，按照「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」第六條規定，如果有迴避問題，「候選人得向遴委會舉其原因及事實，經遴選會決議後，解除委員職務。」即依法屬於自律性質，陽明大學遴選會當時回覆教育部，遴選過程中沒有接觸到這議題。（編輯：張均懋）1070315

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