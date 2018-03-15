比特幣跌勢趨緩 爬回8千美元之上

市值第 2 的以太幣下跌 7.47%，至 608.83 美元；瑞波幣下跌 7.23%，至 0.69103 美元；萊特幣下跌 1.40%，至 165.03 美元。

受一連串利空消息影響，比特幣等加密貨幣價格大跌，週四 (15 日) 稍早，比特幣一度跌至 7,676.52 美元，但目前跌勢已趨緩，回到 8,000 美元之上。

台北時間週四晚間 8 點 01 分，CoinDesk 數據顯示，比特幣價格為 8,248.07 美元。

一連串利空消息，導致加密貨幣價格大跌。繼臉書之後，Google 也宣布，禁止加密貨幣與其他投機性金融商品，在其廣告平台上刊登廣告，這項新措施，將自 6 月起實施。

此外，各國政府、監管機構，也開始對加密貨幣，採取強硬立場。

日本將在下週舉行的 G20 財長會議中，敦促各國強化監管，避免加密貨幣被用來洗錢。

法國、德國皆表示，將提出規範加密貨幣市場的建議；歐盟方面則強調，會持續關注反洗錢、反恐怖活動融資相關策略，並提醒消費者，加密貨幣交易可能存在的風險。

國際清算銀行 (BIS) 示警，若各國央行發行類似比特幣的加密貨幣，不僅會徹底改變全球金融體系，其中也存在著欺詐風險。