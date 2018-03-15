NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈豐原慈濟宮志編修完成　週六發表台港公司與離岸風電產業　簽意向書天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
鉅亨網

比特幣跌勢趨緩 爬回8千美元之上

鉅亨網2018/03/15 20:07
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

受一連串利空消息影響，比特幣等加密貨幣價格大跌，週四 (15 日) 稍早，比特幣一度跌至 7,676.52 美元，但目前跌勢已趨緩，回到 8,000 美元之上。

根據 Investing.com 報導，美東時間週四上午 7 點 21 分，Bitfinex 網站數據顯示，比特幣價格來到 8,150.00 美元。

市值第 2 的以太幣下跌 7.47%，至 608.83 美元；瑞波幣下跌 7.23%，至 0.69103 美元；萊特幣下跌 1.40%，至 165.03 美元。

台北時間週四晚間 8 點 01 分，CoinDesk 數據顯示，比特幣價格為 8,248.07 美元。

一連串利空消息，導致加密貨幣價格大跌。繼臉書之後，Google 也宣布，禁止加密貨幣與其他投機性金融商品，在其廣告平台上刊登廣告，這項新措施，將自 6 月起實施。

此外，各國政府、監管機構，也開始對加密貨幣，採取強硬立場。

日本將在下週舉行的 G20 財長會議中，敦促各國強化監管，避免加密貨幣被用來洗錢。

法國、德國皆表示，將提出規範加密貨幣市場的建議；歐盟方面則強調，會持續關注反洗錢、反恐怖活動融資相關策略，並提醒消費者，加密貨幣交易可能存在的風險。

國際清算銀行 (BIS) 示警，若各國央行發行類似比特幣的加密貨幣，不僅會徹底改變全球金融體系，其中也存在著欺詐風險。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
台達電攻智慧樓宇 IoT概...中華電攻物聯網 謝繼茂：今...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan