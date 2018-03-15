海軍贈艦金門 重現搶灘823亮相

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）國防部海軍司令部副司令陳子鳳今天到金門料羅會勘，在與金門縣長陳福海討論後，雙方宣布，「中字號艦」定8月13日開抵金門搶灘，並在八二三戰役60周年當天舉行除役典禮。

30多年前，金門還是實施戰地政務軍管時期，尚未有民航開航的年代裡，金門民眾到台灣大都需搭乘「中字號」登陸艦（俗稱開口笑），老一輩金門民眾談到開口笑，都難以忘懷。

陳福海上任之初即大力推動「料羅灣八二三軍事園區建置計畫案」，建議中字號艦能來到金門，讓八二三軍事園區內容更豐富，軍方同意支援；加上今年適逢八二三砲戰60週年，計畫案終於在今年成真。