影／松山慈祐宮北港進香　萬人進香團百年歷史

香火鼎盛聞名海內外，媽祖信仰總本山北港朝天宮，自春節以來進香人潮絡繹不絕，每天都湧進數隊大型進香團，早期從台北搭火車到嘉義再轉五分小火車到北港進香的台北市松山慈祐宮，自小火車停駛後數十年來搭乘近二百部遊覽車及大卡車，眾多陣頭再加上隨香信徒組成萬人進香團，場面浩浩蕩蕩，讓北港街道人山人海、廟前中山路水洩不通，今15日清晨6點松山媽進行刮火儀式後回鑾。 14日下午4點30分許北港朝天宮董監事前往北港大橋迎駕，慈祐宮陣頭及神轎在中山路朝聖大道尾端集結整隊，陣勢十足陣容龐大的松山慈祐宮進香團，由董事長陳玉峰率領進香隊伍在花車及陣頭引導下，於5時許長長隊伍終於抵達朝天宮，三座松山媽神轎由松山義消打火兄弟扛轎，在進喔！進喔！聲中進入朝天宮大殿安座。



▲由松山義消兄弟抬轎的松山媽祖三座神轎，在進喔！進喔！聲中進入朝天宮大殿安座。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.15）

隨後慈祐宮工作人員於廟前廣場，依照百年來傳統進香刮火儀式，擺設貢桌香案，鮮花四果、糯米豬、糯米羊、及眾多貢品牲禮，擺放在數桌香案上，主祭董事長陳玉峰率董事會和全體香客跪拜於香案前，宣讀祝文、行三跪九叩大禮，祭拜朝天宮及慈祐宮兩宮媽祖儀式進行約40分鐘圓滿結束，松山媽回鑾重要的刮火儀式，經董事長陳玉峰擲茭後，訂於15日清晨6點。

隨著農曆3月23日媽祖聖誕日的即將來臨，全國各地前往朝天宮進香的媽祖熱也愈來愈旺，每天湧入每團至少數百人的大型進香團，朝拜人潮一點都不輸新春期間，各香客住宿大樓與周遭旅館訂房大爆滿，客房供不應求，商家跟著大發利市。



▲台北市松山慈祐宮在朝天宮廟前擺設香案，以糯米豬、糯米羊及眾多貢品牲禮祭拜。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.15）



歷年來台北市松山慈祐宮進香規模最驚人，近二百輛大巴士及私人轎車，進香客近逼萬人，朝天宮全體董監事在北港大橋東引道迎接，進香團在第一停車場下車後，便以步行由東引道轉中山路，沿朝聖大道浩浩蕩蕩向朝天宮正門前進，隊伍足以逶迆數百公尺，陣丈整齊浩蕩，走路都覺得虎虎生風。



▲舞獅、舞龍等藝陣一一在廟前獻藝祭神，引來香客熱烈掌聲。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.15）



龐大隊伍中陣頭最有看頭，舞獅、舞龍、古八音樂團、誦經團及花鼓隊，加上跳跳跑跑、動作大而緩的七爺、八爺，引人肅然起敬，還有由義消兄弟抬轎的松山大媽、二媽、三媽三座神轎，在所有香客都持著畫一的進香旗，跪地膜拜的方式，更顯虔誠，隊伍排場與氣勢之大，令人不禁駐足觀看，香客加上看熱鬧的人，朝天宮鎮日鑼鼓喧天、鞭炮聲震耳，萬人空巷。