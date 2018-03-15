影／香港正妹顏卓靈再登台　和你面對面

「2018金馬奇幻影展」將於4月13日展開，今（15）日公布連奕琦導演的最新喜劇《市長夫人的秘密》，將擔任本屆閉幕片，屆時導演將率眾演員們登台。此外，中國新銳導演張林子的新片《鏡像人．明日青春》，主演顏卓靈、王柏傑、李程彬，也都會出席與觀眾見面。
《鏡像人．明日青春》是以未來科幻為題，場景落在飽受污染的末日世界，以三個各自獨立又環環相扣的故事，描述僅有編號的「鏡像人」，試圖拿回它們被設定好的生命主權。影片找來以《狂舞派》入圍金馬影后的顏卓靈、《九降風》王柏傑、《七月與安生》李程彬等備受矚目的新生代演員領銜主演，精采詮釋劇中追求自由靈魂的動人勇氣。
▲《市長夫人的秘密》找來冷面笑匠張少懷（下）飾演綜藝名嘴，與市長夫人陷入桃色風波。（圖／金馬奇幻影展，2018.03.15）
同樣將在奇幻影展舉行世界首映的，還有金鐘獎導演陳慧翎的科幻新作《必須過動》，荷蘭導演王洪飛（David Verbeek）在台灣拍攝的《小玩意》。「2018金馬奇幻影展」獨家選片指南將在3月25日舉行，並於4月1日於官網售票系統開放售票，更多詳情請上金馬影展官方網站www.goldenhorse.org.tw、金馬影展臉書粉絲專頁。