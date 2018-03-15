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中央社

代銷公會：房地合一稅率應降到10%以下

中央社2018/03/15 20:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北15日電）中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會理事長今晚交接，新任理事長王志祥表示，上任後首要工作就是找政府談稅改，其中房地合一實價課稅的稅率過高，應調整至10%以下。

王志祥強調，建築與代銷同業皆體認未來政策調控與市場微利將成常態，代銷業建議政府應該回歸市場機制，以宏觀的政策思維取代短期的稅制干預。

他提出具體建議包括各地方調整不動產稅，應與產官學界做充分溝通；各地方政府調整不動產稅基及稅率，每次調整應在5%以內，避免短期調幅過大，並且房地合一實價課稅的稅率過高，應調整至10%以下。

王志祥表示，從2014年第3季起房市向下反轉以來4年，房市節節敗退至今，代銷業者希望能有好的經營環境，更需要政府來垃一把，並修法來協助產業。

王志祥指出，過去20年來台灣都更沒有重大進展，都更速度太慢，趕不上國際腳步，經濟成長緩慢，從亞洲四小龍之首落到之末，光是雙北市30年屋齡以上待都更房屋就有127萬戶，以現行都更速度要等2000多年，屆時全球都暖化，各地早就淹大水，也不必談都更了。

他認為，房市要振興，稅率的調整要深思熟慮，從稅率來調整房市會造成稅率過高，房市會蕭條，因此調整房市應該從交通、產業等手段來著手，房市供給量多之處，房價自然平穩，供給量少地區，房價想降都難。（編輯：張均懋）1070315

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