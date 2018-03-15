中華電攻物聯網 謝繼茂：今年底物聯網裝置倍增

中華電 (2412-TW) 今年六大策略中，含括 AI、大數據、IoT 的數位平台占據相當重要的地位，總經理謝繼茂今 (15) 日指出，去年底推出 IoT 大平台，已有 500 家創客及企業使用，至今已累計全台超過 20 萬個物聯網裝置連網，預估今年底將增達 40 萬個；他強調，中華電是全台第一家將物聯網裝置全面整合的電信業者，未來除導入跨領域產學合作及應用外，更將發展到智慧農業、智慧工業、智慧交通各領域，打造智慧城市。

亞洲規模最大的物聯網應用展覽活動，2018 智慧城市展將自 3 月 27 日展開，中華電指出，今年將以「引領智慧城市，綻放永續未來」為核心概念，規劃「IoT 大平台」、「交通」、「居家」、「生活」、「環境」、「雲端」六大應用展區，以智慧系統整合永續概念，打造國內綠色智慧城市。