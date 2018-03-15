米其林一星 大三元老闆：年輕客人變多

（中央社記者陳葦庭台北15日電）「電話接到手軟，兩三支電話同時在線上。」甫獲得米其林一星的大三元酒樓董事長邱靜惠今天表示，獲獎後訂位電話暴增，也多了很多年輕客人。

首屆台北米其林指南昨天公布，有20家餐廳入榜。

中央社記者今天致電被媒體稱為最平價米其林的大三元酒樓，邱靜惠語氣難掩興奮表示「電話接到手軟，兩三支電話同時在線上。」和前一天在頒獎典禮會後感嘆「現在年輕人都不太來了」的反應明顯不同。

從23歲做到今年71歲，邱靜惠大半生歲月都是在大三元酒樓度過，她表示，大三元位在衡陽路，從年輕時就看見許多政商名人在包廂來來去去。但被問到知不知道客人是在「喬什麼事情」，她說：「都在包廂裡面我怎麼會知道，我們只知道客人喜歡吃什麼啦，我們的海鮮焗木瓜很多客人很喜歡。」