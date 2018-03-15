NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈豐原慈濟宮志編修完成　週六發表台港公司與離岸風電產業　簽意向書天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

米其林一星 大三元老闆：年輕客人變多

中央社2018/03/15 20:08
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳葦庭台北15日電）「電話接到手軟，兩三支電話同時在線上。」甫獲得米其林一星的大三元酒樓董事長邱靜惠今天表示，獲獎後訂位電話暴增，也多了很多年輕客人。

首屆台北米其林指南昨天公布，有20家餐廳入榜。

中央社記者今天致電被媒體稱為最平價米其林的大三元酒樓，邱靜惠語氣難掩興奮表示「電話接到手軟，兩三支電話同時在線上。」和前一天在頒獎典禮會後感嘆「現在年輕人都不太來了」的反應明顯不同。

從23歲做到今年71歲，邱靜惠大半生歲月都是在大三元酒樓度過，她表示，大三元位在衡陽路，從年輕時就看見許多政商名人在包廂來來去去。但被問到知不知道客人是在「喬什麼事情」，她說：「都在包廂裡面我怎麼會知道，我們只知道客人喜歡吃什麼啦，我們的海鮮焗木瓜很多客人很喜歡。」

她表示，米其林指南公布後訂位電話暴增，由於媒體報導大三元是最平價的米其林餐廳，因此原本都以企業聚餐、銀髮族為主要族群的大三元，今天也接到不少年輕人打來訂位，「很多訂位都是3個、2個，以前大家都不敢進來。」

她坦言，大三元的裝潢不如其他店家年輕、新潮，加上許多人都認為中華料理得很多人一起吃，因此年輕人不會想來用餐，這次獲得米其林肯定，不只是給員工鼓勵，也希望能夠讓年輕人認識中華料理。（編輯：張銘坤）1070315

代銷公會：房地合一稅率應降...傳準婆婆不滿親事 前俄諜女...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan