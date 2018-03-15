影／水林國中跆拳道隊　榮獲佳績

水林國中主任吳永輝指出，跆拳道社團於93年成立以來陸續都有好成績，近幾年在郭采佩教練指導下，同學學習到更多新的跆拳技巧，社團目前還沒有電子護具設備，因此面對大型賽事這部分還需克服，希望教育處能夠提供更多資源，讓雲林縣跆拳的運動項目能培養更多的人才。



▲水林國中跆拳道隊學生，表現優異。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.15）

拿到銀牌的楊俊耀表示經過這次賽事，讓我們有許多不同的體驗學習，將再精進努力往金牌目標前進。

郭采佩教練表示，跆拳道社團學生們在有限的資源打敗台中、彰化都市體育班的學校真的不簡單，其中學生的家境並不是很充裕，有很多單親、隔代教養的同學，出外比賽經費不足，校長及家長會都會出錢又出力，也感謝水林國中校長孫明山、全體師長、家長委員會及學生家長的支持與鼓勵，讓學生學習的過程中找到自信、興趣與目標。



▲水林國中跆拳道隊學生踢出一片。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.15）