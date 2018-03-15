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中央社

傳準婆婆不滿親事 前俄諜女淪毒殺目標

中央社2018/03/15 20:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦15日綜合外電報導）前俄國雙面間諜斯克里帕爾的姪女宣稱，堂妹尤莉亞才是這起神經毒劑攻擊案的真正目標，原因是她的準婆婆不滿她與兒子的婚事。斯克里帕爾和尤莉亞迄今仍在與死神搏鬥。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，維多利亞（Victoria Skripal）說，尤莉亞（Yulia Skripal）的男友表達兩人希望共組家庭後，尤莉亞與她男友母親發生爭執。她男友的母親是俄國高階安全官員。

她的準婆婆據說對兒子有意與斯克里帕爾（SergeiSkripal）結為親家感到不滿；在莫斯科，有許多人將斯克里帕爾視為「叛國賊」。

英國「太陽報」（The Sun）報導，親近斯克里帕爾的消息人士宣稱，4日的索爾茲伯里毒殺案可能是為了阻止她男友家族染上汙點。

45歲的維多利亞告訴俄羅斯電視台Mash Telegram：「我認為這起攻擊案不是針對叔叔斯克里帕爾，而是他的女兒。」

維多利亞說：「（他的）母親不認可尤莉亞，認為她是叛國賊的女兒，也一樣會背叛自己的國家。」

她還說，斯克里帕爾是舉止「非常得體的人」，他「忙著飼養在花園裡的貓咪和天竺鼠」。

在斯克里帕爾和33歲女兒尤莉亞遭人毒殺前不久，英國索爾茲伯里（Salisbury）市中心的閉路電視拍到一對可疑的俄羅斯伴侶身影，英國當局據傳正試圖釐清這兩人的身分。

影像畫面顯示，一名金髮女子和一名深色頭髮的男子曾走近斯克里帕爾和尤莉亞接觸致命神經毒劑後癱倒的長椅，蘇格蘭警場（Scotland Yard）據傳正試圖釐清這兩人的身分。

俄國新聞媒體Rosbolt宣稱，英國警方已向倫敦的俄國移民提供模糊的影像，尋求協助確認這對男女的身分。

根據報導，這對伴侶在這起謀殺案發生後不久，便離開英格蘭。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1070315

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