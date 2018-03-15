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中央社

糖雕到藝術麵包 裴志偉用堅持奪世界冠軍

中央社2018/03/15 20:16
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）「成功的路並不擁擠，堅持的人卻很少」。以「糖雕」著稱的烘焙名師裴志偉今年2月首度挑戰「藝術麵包」勇奪世界冠軍，6年已累積5面世界金牌，她用堅持、努力證明，成功絕非僥倖。

裴志偉2月參加德國斯圖加特廚藝大賽，打敗15國頂尖好手，分別以名為「蛻變」的盔甲勇士及名為「重生」的貓頭鷹作品，榮獲藝術麵包類1金1銀佳績，總積分更獲得全場總冠軍，這是她突破自我，首度挑戰「藝術麵包」創作，初試啼聲，就讓台灣廚藝再次在國際發光。

「這是全新的戰場和技術，對我而言，更是全新的里程碑。」裴志偉今天受訪指出，獲獎時，國際評審主席特別介紹最遠的參賽國家來自台灣，頒獎名單上也註明了「台灣」，讓她內心非常激動，感謝身邊許多人幫助造就這次成功，「當然還要有堅強的意志力才能完成」。

裴志偉說，藝術麵包要顧慮到火候、溫度、時間與濕度，最困難的環節在於麵包發酵後，會導致作品人物的五官扭曲變形，為了獲得好成績，每天只睡3小時，不斷訓練手感及修正作品。

比賽過程也遭遇挫折，因為德國斯圖加特連日下雪，使得比賽現場濕度過高，製作「重生」作品時，一再傾塌，但她不放棄，堅持到比賽的最後一刻，評審團除肯定成品的精緻細膩工藝外，更看見她的堅毅態度，最後給予銀牌。

裴志偉把每一次失敗，視為寶貴經驗，身為苗栗子弟的她，經常到三義欣賞木雕藝術創作，從中學習人物角色比例、神韻如何拿捏，找尋靈感，更能獲得心靈平靜。

裴志偉最早以「糖雕」闖出名號，2012年首次參加素有「餐飲界奧運」之稱的德國IKA奧林匹克廚藝競賽，即以三國人物「趙子龍」展現高超拉糖技巧，拿下糖雕藝術類「超級金牌」，接著2014年德國盧森堡世界盃國際廚藝競賽，她以「門神」及「一代梟雄─曹操」一舉奪下雙金，2016年德國IKA廚藝競賽又以「觀心」蟬聯世界冠軍。

6年來，裴志偉已累積5面世界金牌。她說，「成功的路並不擁擠，但堅持的人卻很少」。

創作過程中，面臨體力、資金、跟時間賽跑的壓力、問題林林種種，精神負荷超出極限，裴志偉總不忘自問「為什麼？想不想成功？」靜心思慮後，決定堅持到底。她說，只要能堅持下去，無論再冷、再餓、再多挫敗，都不是問題，成功也就離你不遠。

苗栗縣長徐耀昌今天在縣府會客室接見表揚裴志偉，頒發「台灣之光」獎牌、獎狀，肯定她勇於挑戰、突破自我，用雙手一次次寫下烘焙史上的傳奇，不僅是苗栗之光、台灣之光，更是世界之光，是所有年輕人學習典範，期許更多苗栗青年在各行各業追求卓越，精益求精。（編輯：張銘坤）1070315

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