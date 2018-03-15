1歲女童染腦脊髓膜炎死亡 今年第2例

衛生福利部疾病管制署今天晚間以新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪時表示，「流行性腦脊髓膜炎」（簡稱流腦）是由「腦膜炎雙球菌」所引起的急性傳染病，好發於冬、春兩季，每年11月至隔年3月是流行期，可以透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，或是吸入患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫而感染，潛伏期2到10天。

（中央社記者張茗喧台北15日電）北部一名1歲女童3月2日開始陸續出現感冒、發燒、嘔吐症狀，13日出現躁動不安、瘀斑等情形，轉至加護病房後仍死亡，今天確診為「流行性腦脊髓膜炎」，是今年第2例死亡個案。

他指出，流腦症狀包括發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹、粉紅斑及精神學症狀（如精神錯亂）、昏迷、抽搐等，需要及時給予抗生素治療，但仍有10至15%機會死亡。

莊人祥說，目前女童的感染源仍不明，但依照該名女童發病日最大潛伏期10天推算，衛生單位已掌握個案密切接觸者共32人，目前均無疑似症狀，其中17人已完成預防性投藥，4名醫護人員因有配戴口罩，採自主健康管理，其餘11人預計16日完成投藥。

莊人祥表示，國內今年已出現3例流腦確定病例，其中一名是48歲有肝硬化的男性患者，發病隔天就死亡；另一例是45歲乳癌女性患者，經治療已經恢復，不論是病例數、死亡人數都是2009年以來同期最高。

根據疾管署統計，流腦個案年齡以6歲以下占36%最多，而且大多是感染「腦膜炎雙球菌B型」，提醒醫師注意近期疑似流行性腦脊髓膜炎病人的診治。

莊人祥提醒，預防流腦的最佳方法就是勤洗手、落實咳嗽禮節，避免長時間處於密閉空間內，如出現疑似症狀應儘速就醫。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070315