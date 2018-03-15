八仙樂園停業與否 最高行發回更審

觀光局調查後，認為八仙樂園未經核准，分割出租觀光遊樂設施，違反觀光遊樂業管理規則相關規定，因法裁處新台幣5萬元罰鍰，並命八仙樂園立即停止營業至所有調查釐清及缺失改善為止。

八仙樂園不服提起訴願遭駁回，提起本件行政訴訟案。

台北高等行政法院審理後認為，本件違規行為是對八仙樂園「未取得使用執照之6、7、8遊樂區區域，違法分割出租對外開放經營」，違規地點是在6、7、8區域內，不應擴及與本案無涉的其他園區。

北高行指出，觀光局在無證據可以認定這些區域有何缺失、立即引起公共安全的危險，就命令八仙無限期停止「整個八仙海岸園區」營業，有違比例原則，因此廢棄停止營業的處分。

全案經上訴，最高行政法院今天做出判決。

最高行新聞稿指出，八仙樂園育樂股份有限公司就園區的經營，實質上是一個觀光遊樂業、只有一個經營團隊，而塵燃事件的發生及損害擴大，並非僅是單一園區或某些區域營運方針或管理流程的錯誤使然，而是涉及八仙樂園的整體經營管理能力，包括重大公安事故發生時的危機處理能力。

最高行表示，交通部觀光局認為八仙樂園檢查結果不合規定，包括擅自將迄未取得使用執照的遊樂設施對外開放營業，導致這起塵燃事件，造成數百名民眾傷亡，情節重大。

新聞稿提到，原處分命八仙樂園停止全部營業，至塵燃事故責任釐清，以及對於消防、急救及安全設備等缺失的調查及改進為止，促使八仙樂園作整體經營管理能力的檢討改進，而且基於維護公共場所安全、保障消費者權益上有所必要，「停業處分的範圍不以已發生損害的區域為限」，尚非全然無據。

新聞稿也談到，原審並未調查八仙樂園整體經營管理及安全控管能力，是否應檢討改進等，就進而論斷是否有就全部範圍為停業處分的必要。

綜合上述，最高行表示，本案事證尚有未明情況，原審法院有再進行調查審認的必要，因此廢棄北高行的判決結果，發回北高行調查後另做出適法裁判。

至於八仙被罰5萬元部分，北高行審理時已駁回；上訴到最高行則遭駁回確定。（編輯：張銘坤）1070315