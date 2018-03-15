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娛樂

大陸再製《101》節目　找黃子韜聯手ELLA、羅志祥

記者陳雅蘭／綜合報導2018/03/15 20:44
▲《PRODUCE 101》授權給騰訊視頻製作《創造101》。（圖／翻攝騰訊視頻、黃子韜微博、藝人臉書 , 2018.3.15）
▲《PRODUCE 101》授權給騰訊視頻製作《創造101》。（圖／翻攝騰訊視頻、黃子韜微博、藝人臉書 , 2018.3.15）

南韓生存實境節目《PRODUCE 101》不論第一季或第二季，都成功捧紅不少藝人，也因為節目的成功，讓大陸相繼取材製作，除了現在正熱播的《偶像練習生》，近日更傳出騰訊視頻將製作《創造101》，國民製作人更找來EXO前成員黃子韜擔任，音樂導師則是S.H.E的ELLA，舞蹈老師由羅志祥擔任，而創作導師目前暫定林宥嘉。

《PRODUCE 101》第一季出來的限定團體「I.O.I」成功捧紅林娜榮、金請夏、金世正、鄭彩娟、周潔瓊、金素慧、俞璉靜、磪有情、康美娜、金度延和全昭彌11位女孩，即使已解散，但大家現今仍活躍在戲劇、樂壇；第二季打造的團體「Wanna one」更不用說，11位男孩還未出道廣告就接到手軟，人氣不容小覷。


▲《PRODUCE 101 S2》成功捧紅Wanna one。（圖／NOWnews資料照 ） 

在《PRODUCE 101》實境節目推出後，大陸影音平台更以該節目為首取材拍攝，愛奇藝製作的《偶像練習生》找來EXO成員張藝興擔任全民製作人，李榮浩擔任音樂導師、程瀟&周潔瓊則是舞蹈老師，而GOT 7中的人氣成員王嘉爾與歐陽靖單是Rap導師，陣容堅強，也讓台灣參賽者許凱皓跟陳立農瞬間爆紅。

不過今騰訊視頻也宣布，將製作偶像女團競演養成真人秀《創造101》，更聲明表示是由《PRODUCE 101》授權製作，將從國外找來101名練習生參賽，最終讓觀眾票選出的7人出道，模式完全比照南韓。逗趣的是，該節目找來EXO前成員黃子韜擔任全民製作人，與張藝興成對打狀態。據悉，該節目音樂導師由張杰與S.H.E的ELLA擔任，舞蹈導師則是羅志祥、王一博，創作導師暫定林宥嘉，以及胡彥斌，吸睛陣容也讓人期待。而台灣目前也傳出由「可米影視」旗下的陳盈燕、鄭丞丞參賽。

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