大陸再製《101》節目　找黃子韜聯手ELLA、羅志祥

南韓生存實境節目《PRODUCE 101》不論第一季或第二季，都成功捧紅不少藝人，也因為節目的成功，讓大陸相繼取材製作，除了現在正熱播的《偶像練習生》，近日更傳出騰訊視頻將製作《創造101》，國民製作人更找來EXO前成員黃子韜擔任，音樂導師則是S.H.E的ELLA，舞蹈老師由羅志祥擔任，而創作導師目前暫定林宥嘉。

《PRODUCE 101》第一季出來的限定團體「I.O.I」成功捧紅林娜榮、金請夏、金世正、鄭彩娟、周潔瓊、金素慧、俞璉靜、磪有情、康美娜、金度延和全昭彌11位女孩，即使已解散，但大家現今仍活躍在戲劇、樂壇；第二季打造的團體「Wanna one」更不用說，11位男孩還未出道廣告就接到手軟，人氣不容小覷。