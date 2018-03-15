松菸迎80週年 邀老員工辦歷史影像展

（中央社記者陳妍君台北15日電）為慶祝松山菸廠明年建廠80週年，松山文創園區將於3月16日至4月29日舉辦「廠長的家書－松菸歷史影像展」，並邀來10位曾在松菸工作多年的老員工回菸廠，與民眾交流。

松山文創園區前身是1939年建廠的松山菸廠。松菸指出，1972到1976年間，擔任松菸廠長的任先志將他熱愛的一張張菸廠照片，寄給遠在他鄉的女兒。

2017年，任先志的女兒任玲玲自海外返台，帶著過往的照片，重訪松山菸廠。

松菸表示，松山菸廠1998年6月停產遷廠，由於遷廠作業匆忙，許多珍貴史料遺失。因為這次與任家的相遇，園區著手探查菸廠歷史，蒐集許多史料，期望透過這場展覽，喚回更多老菸廠的故事。