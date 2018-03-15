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松菸迎80週年 邀老員工辦歷史影像展

中央社2018/03/15 20:37
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北15日電）為慶祝松山菸廠明年建廠80週年，松山文創園區將於3月16日至4月29日舉辦「廠長的家書－松菸歷史影像展」，並邀來10位曾在松菸工作多年的老員工回菸廠，與民眾交流。

松山文創園區前身是1939年建廠的松山菸廠。松菸指出，1972到1976年間，擔任松菸廠長的任先志將他熱愛的一張張菸廠照片，寄給遠在他鄉的女兒。

2017年，任先志的女兒任玲玲自海外返台，帶著過往的照片，重訪松山菸廠。

松菸表示，松山菸廠1998年6月停產遷廠，由於遷廠作業匆忙，許多珍貴史料遺失。因為這次與任家的相遇，園區著手探查菸廠歷史，蒐集許多史料，期望透過這場展覽，喚回更多老菸廠的故事。

松菸特別邀請在菸廠工作超過45年的老員工凌愛嬌跨刀。參觀民眾只要在展場內用手機掃描看板，80多歲的凌愛嬌就會透過擴增實境（AR）技術現身手機上，帶領民眾重返當年工作場景。

出席記者會的台北市文化基金會董事長李遠（小野）說，他的父親很愛抽菸，但買不起長壽菸，只能要他每天向住在隔壁的老伯買菸，但又付不起菸錢，因此常常賒帳。

小野表示：「對小孩來說，欠錢的壓力很大，但老公公對我非常好，每次把菸丟出來時，還會附糖果，表示欠錢不是我的錯。所以，香菸對我來說，是恐懼又很懷念的童年回憶。」

「廠長的家書－松菸歷史影像展」3月16日開展，地點在松山文創園區「藝思空間」，民眾可免費參觀。園區3月22日將舉辦松菸講堂「松山菸廠老員工回娘家」，首度邀請10位老員工回菸廠，與民眾交流。（編輯：方沛清）1070315

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