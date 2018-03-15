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中華電IoT大平台 年底估達40萬裝置

中央社2018/03/15 20:39
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北15日電）2018智慧城市展將登場，中華電將展區打造成一座迷你城市，搭配IoT大平台多樣監控設備，中華電信總經理謝繼茂表示，IoT大平台已累計超過20萬個物聯網裝置，年底估達40萬個。

2018智慧城市展將於3月27日展開，中華電信以「引領智慧城市，綻放永續未來」為概念，規劃「IoT大平台」、「交通」、「居家」、「生活」、「環境」、「雲端」六大應用展區，以資通訊技術搭配耕耘多年物聯網的經驗，期望以智慧系統整合永續概念，打造國內綠色智慧城市。

謝繼茂今天出席展前記者會表示，中華電信現場展示的IoT大平台已於去年底推出，至今累計全台超過20萬個物聯網裝置，預估年底可達40萬個，更是全台第一家將物聯網裝置全面整合的電信業者，除導入跨領域產學合作及應用外，更企圖發展智慧農業、智慧工業、智慧交通，打造智慧城市。

中華電信響應本次大會主題「以物聯網建設智慧城市」，將展區打造成一座迷你城市，搭配IoT大平台多樣的監控設備，測量如空氣品質、水質等現場數值。

此外，中華電信展區更推出如「人臉辨識」、「智慧生活」等互動式裝置，整合AI、行動支付、物聯網、VR等技術，提供給今年來到現場的海內外首長、各界代表體驗，向國際展示數位經濟實力。（編輯：張均懋）1070315

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