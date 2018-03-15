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中央社

法廣：敘內戰7週年 淪為代理人戰爭

中央社2018/03/15 20:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社台北15日電）由敘利亞總統巴夏爾．阿塞德政府血腥鎮壓茉莉花革命而演變成的內戰，已屆滿7週年，造成35萬人喪生，600萬人流離失所。如今敘利亞淪為各種勢力較量的代理人戰場，和平前景黯淡。

法國國際廣播電台網站報導，敘利亞內戰今天進入第8個年頭，沒有任何跡象顯示，這場內戰有緩解或停火的希望，反而正朝縱深發展。

由於俄羅斯、伊朗及土耳其聯手對阿薩德政權提供軍事和政治援助，使內戰優勢不斷向阿薩德政權傾斜。政府軍在不同地方展開反擊與收復圍剿，並將戰果進一步擴大。

敘利亞內戰淪為代理人戰爭已有一段時間，西方國家支援的反政府武裝處於分裂狀態，而這些西方國家也互有分歧。軍事觀察家認為，反政府武裝正在喪失根據地。

敘利亞內戰在俄羅斯、伊朗以及土耳其介入下，進一步趨向複雜。土耳其與伊朗正如俄羅斯一般，在敘利亞謀求擴大自己的勢力和影響力，結果對敘利亞和平遠景形成破壞與壓力。歐美與聯合國支持的日內瓦和平談判以及俄、伊、土支持的素溪（Sochi）和平談判，都無法使敘利亞局勢改善。

反而因戰場力量對比變化，使得戰爭的殘酷比以往更為升級。聯合國指控，敘利亞內戰造成了2次大戰結束以來最為慘重的人道危機。

目前，國際斡旋行動力主沙烏地阿拉伯加入敘利亞和平進程，以期與伊朗達成區域妥協，結束在敘利亞的代理人戰爭。1070315

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