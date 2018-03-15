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美股盤前─市場關注貿易戰發展 指數期貨走揚

鉅亨網2018/03/15 20:53
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美國總統川普對中國施壓，要求將中國對美貿易順差，減少 1,000 億美元，市場持續關注情勢發展；週四 (15 日) 美股盤前交易中，指數期貨走揚。

台北時間週四晚間 8 點 47 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 0.33%，標普 500 期指上漲 0.15%，那斯達克期指上漲 0.11%。

根據 Investing.com 報導，川普打算對中國進口商品加徵關稅，金額高達 600 億美元，目標鎖定科技與電信產業，最終被納入課稅清單的商品，可能多達上百項，市場對貿易戰的疑慮，再度升溫。

美國統計局數據顯示，2017 年，美國對中國貿易逆差，高達 3,750 億美元，在美國全球貿易逆差 (5,660 億美元) 中，占 3 分之 2。

科恩請辭後，白宮首席經濟顧問一職，由保守派經濟分析師柯德洛 (Larry Kudlow) 出任，他認同川普課徵「鋼鋁重稅」、對中國採取強硬態度等作法，也支持強勢美元。

週四，美國公布上週申請失業救濟金人數，減少 4,000 人，至 22 萬 6,000 人。

歐股方面，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.22%，德國 DAX 指數上漲 0.24%，法國 CAC 40 指數上漲 0.29%，英國 FTSE 指數上漲 0.17%。

大宗商品方面，黃金期貨價格下跌 0.20%，至每盎司 1,323.00 美元；原油期貨價格上漲 0.02%，至每桶 60.97 美元。

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數上漲 0.04%，至 89.79。

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