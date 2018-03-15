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娛樂

都為了《貓》而來　藝人變粉絲求與演員互動

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/15 21:05
▲音樂劇《貓》台北首場吸引百位明星到場支持。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.15）
▲音樂劇《貓》台北首場吸引百位明星到場支持。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.15）

音樂劇《貓》於今（15）日開始於台大體育館首場演出，連續4天共6場，《貓》的魅力不只讓台中台南場場爆滿，今天的首場吸引了百組藝人，包含陳亞蘭、胡宇威、艾怡良、周曉涵、蔡旻佑、有感覺、羅美玲、江美琪、李佳薇、吳汶芳、曾子余、Junior、楊子儀、潘裕文、邵雨薇等知名藝人一起前來。

音樂劇《貓》是倫敦城西和百老匯演出時間最長的音樂劇之一。最獨特的地方是，它也是一部互動性最強的音樂劇，演員隨時都可能從四面八方走下舞台，摸摸觀眾的肩膀，拉起觀眾一起跳舞，與其他音樂劇不同在於它是一齣沒有劇情、沒有台詞的音樂劇，以各自獨立片段、擁有各自獨立角色建構出一場以舞蹈詮釋「貓」的音樂劇 。劇中由老貓「葛莉莎」所唱出的「Memory」，更是傳唱不朽的經典金曲。

胡宇威受訪時提到，對於能到場欣賞演出，感到非常的興奮：「這好像是滿經典的音樂劇，今天終於要讓我親眼看到了！」學過聲樂的李佳薇表示最喜歡的《貓》裡的經典歌曲〈Memory〉，「好期待聽現場，真的會想跟著唱。」演員邵雨薇，最近已經結束戲劇的拍攝，正值休息期的她也現身會場，期待萬分的說，「演員的妝容都很真實，因此很希望能近距離與《貓》的演員們互動。」


▲江美琪、艾怡良扮成「貓」來欣賞音樂劇《貓》，模樣逗趣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.15）


▲邵雨薇也現身觀賞《貓》，受訪時表示非常希望能與演員有互動。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.15）

關鍵字邵雨薇江美琪艾怡良蔡旻佑
百老匯音樂劇《猫》 首場開演

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