都為了《貓》而來　藝人變粉絲求與演員互動

音樂劇《貓》於今（15）日開始於台大體育館首場演出，連續4天共6場，《貓》的魅力不只讓台中台南場場爆滿，今天的首場吸引了百組藝人，包含陳亞蘭、胡宇威、艾怡良、周曉涵、蔡旻佑、有感覺、羅美玲、江美琪、李佳薇、吳汶芳、曾子余、Junior、楊子儀、潘裕文、邵雨薇等知名藝人一起前來。

音樂劇《貓》是倫敦城西和百老匯演出時間最長的音樂劇之一。最獨特的地方是，它也是一部互動性最強的音樂劇，演員隨時都可能從四面八方走下舞台，摸摸觀眾的肩膀，拉起觀眾一起跳舞，與其他音樂劇不同在於它是一齣沒有劇情、沒有台詞的音樂劇，以各自獨立片段、擁有各自獨立角色建構出一場以舞蹈詮釋「貓」的音樂劇 。劇中由老貓「葛莉莎」所唱出的「Memory」，更是傳唱不朽的經典金曲。