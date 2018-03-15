台電：核四不重啟 核燃料棒分3年全運回原廠

（中央社記者黃雅娟台北15日電）台電表示，核四不會重啟，1744束核燃料棒，今年6月起將分8批、每批約200束，運回美國原廠全球核燃料公司進行拆解，預計花費金額在新台幣7億元以內，未來仍期待順利賣出。

台電表示，由於核四電廠不會重啟，未來將轉型為綜合電力園區，廠內的1744束核燃料棒，預計2020年底前全數輸出；未來不但可望減少人力，一年並可減少約1億元的資產維護管理費用。

根據台電規劃，核燃料棒共規劃3個階段，運送、拆解及再利用，目前確認將由原廠全球核燃料公司（Global Nuclear Fuel-Americas, LLC）進行運送跟拆解，並進行異地保存，未來找到合適的買家後，就可以轉售。今年6月將運出第一批核燃料棒80束，9月將再輸出120束。