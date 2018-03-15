NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈豐原慈濟宮志編修完成　週六發表台港公司與離岸風電產業　簽意向書天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

台電：核四不重啟 核燃料棒分3年全運回原廠

中央社2018/03/15 20:52
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者黃雅娟台北15日電）台電表示，核四不會重啟，1744束核燃料棒，今年6月起將分8批、每批約200束，運回美國原廠全球核燃料公司進行拆解，預計花費金額在新台幣7億元以內，未來仍期待順利賣出。

台電表示，由於核四電廠不會重啟，未來將轉型為綜合電力園區，廠內的1744束核燃料棒，預計2020年底前全數輸出；未來不但可望減少人力，一年並可減少約1億元的資產維護管理費用。

根據台電規劃，核燃料棒共規劃3個階段，運送、拆解及再利用，目前確認將由原廠全球核燃料公司（Global Nuclear Fuel-Americas, LLC）進行運送跟拆解，並進行異地保存，未來找到合適的買家後，就可以轉售。今年6月將運出第一批核燃料棒80束，9月將再輸出120束。

台電指出，而核燃料棒完成拆解後，具有再利用的可能，屆時將尋找國外買家，期待創造資產最大價值。

政府明訂2025非核家園目標，電業法去年修法通過後也明訂，2025年前核能電廠必須停止運轉；核一廠1、2號機預計將於今年底及明年6月除役，核二廠2號機申請再轉今天至立法院進行專案報告，原能會最快將於下週決定是否再轉。目前運轉中的核能電廠機組為核二廠1號機及核三廠1、2號機。

而1980年開始的核四計畫，歷經暫緩興建、廢核案、停建、再復工、又停工封存，建置成本達新台幣2838億元，過程長達37年。當初採購的核燃料棒共1744束，採購金額約新台幣80億元。（編輯：李信寬）1070315

法廣：敘內戰7週年 淪為代...威力彩第107022期開獎

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan