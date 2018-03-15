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晶電走出連2年虧損 去年每股賺1.55元

鉅亨網2018/03/15 21:11
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晶電 (2448-TW) 今 (15) 日公布去年財報，全年營收與 2016 年相近，但毛利率 14 個百分點，營益率也轉正，走出連續 2 年的虧損，去年全年成功轉虧為盈，稅後純益 16.5 億元，每股稅後純益 1.55 元。

晶電去年全年合併營收 252.71 億元，年減 1.05%，毛利率 21.61%，年增 14.11 個百分點，營益率 9.13%，較 2016 年的 - 4.92％轉正；稅後純益 16.5 億元，每股稅後純益 1.55 元，較 2016 年轉盈。

晶電去年第 4 季合併營收 59.37 億元，季減 14.67%，年減 62.64%，毛利率 21.63%，季減 2.22 個百分點，年減 3.23 個百分點，營益率 7.04%，季減 5.19 個百分點，年增 0.34 個百分點；稅後純益 3.96 億元，季減 50.76%，較 2016 年同期轉盈，每股稅後純益 0.37 元。

經過過去連續 2 年未配發股息後，晶電董事會今日通過擬每股配發現金股利 0.6881559 元，配息率 44.4%。若以今日收盤價 47.7 元來計算，現金殖利率 1.44%。

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美股盤前─市場關注貿易戰發...

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