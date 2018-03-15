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中央社

威潤擬配股利2元 看旺美日市場

中央社2018/03/15 21:20
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北15日電）威潤科技2017年每股盈餘為1.34元，毛利率維持52%穩定水準，預計每股配發股票股利1元，現金股利1元，合計每股發放股利2元，今年看旺美國、日本市場營運。

威潤今天召開董事會通過去年財報及今年配股配息政策，擬將2017年稅後淨利於扣除10%法定盈餘公積後的盈餘全數發放股利。加計資本公積配股後，預計每股配發股票股利1元，現金股利1元，合計每股發放股利2元。以今天每股收盤價64.0元計算，殖利率約3.13%。

威潤科技去年產品整體銷量雖較2016年增加，但因受部分市場對價格敏感度提高，致削價競爭情況嚴重影響，2017年每股盈餘為1.34元，毛利率維持52%穩定水準，純益率達14.89%。

威潤科技指出，去年各地區營收比重以北美表現最為強勁，占約25%。日本則表現不俗，單一市場即占約13%。其餘市場占比分別為歐洲21%、亞洲20%、拉丁美洲10%、中東6%及非洲5%。展望各地區今年成長性，威潤科技表示，在美國政府強制要求所有商用車輛必須加裝電子紀錄裝置（ELD）及日本大型客製化專案的帶動下，美日兩地區成長動能顯著升溫，可望推動今年營收、獲利成長。

威潤科技今年也預計推出4G Cat M1等多項符合市場趨勢的新品，持續精進車載通訊技術，積極擴大海外布局，藉由海外據點的設立強化在地服務，搶攻更多業務。（編輯：蘇志宗）1070315

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