HVL雲林內戰勝出 大成進高中排球聯賽4強

（中央社記者李晉緯台北15日電）同樣來自雲林縣的大成商工、麥寮高中今天在高中排球聯賽爭奪4強門票，大成教練吳凱憲表示，因為球員經驗不足，賽前就交代「先求穩」，還好今天有穩住亂流，才拿下最終勝利。

隊史3度奪得HVL甲級男排冠軍、103學年度獲得亞軍的雲林縣私立大成商工，今天出戰上屆排名第8的雲林縣立麥寮高中，大成開賽後始終沒給麥寮太多機會，打完3局就以25比14、25比23、25比15獲勝晉級4強，17日將與98學年度冠軍、上屆亞軍球隊-高雄市立福誠高中爭奪冠軍賽門票。

大成執行教練吳凱憲表示，隊上選手不少人國中時是乙組球員，甚至還有高中才練排球的，經驗相對不足，雖然不斷交代選手要「穩穩的、一顆顆慢慢打」，但次局大家還是太急著想拿下，所以出現了亂流。