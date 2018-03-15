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中央社

HVL雲林內戰勝出 大成進高中排球聯賽4強

中央社2018/03/15 21:15
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北15日電）同樣來自雲林縣的大成商工、麥寮高中今天在高中排球聯賽爭奪4強門票，大成教練吳凱憲表示，因為球員經驗不足，賽前就交代「先求穩」，還好今天有穩住亂流，才拿下最終勝利。

隊史3度奪得HVL甲級男排冠軍、103學年度獲得亞軍的雲林縣私立大成商工，今天出戰上屆排名第8的雲林縣立麥寮高中，大成開賽後始終沒給麥寮太多機會，打完3局就以25比14、25比23、25比15獲勝晉級4強，17日將與98學年度冠軍、上屆亞軍球隊-高雄市立福誠高中爭奪冠軍賽門票。

大成執行教練吳凱憲表示，隊上選手不少人國中時是乙組球員，甚至還有高中才練排球的，經驗相對不足，雖然不斷交代選手要「穩穩的、一顆顆慢慢打」，但次局大家還是太急著想拿下，所以出現了亂流。

吳凱憲說，大成和麥寮在雲林縣的比賽中就常遇到，兩隊球風接近，又對彼此非常熟悉，所以今天真的是在相對穩定、失誤較少的情況下才能贏球。

至於今天贏球的關鍵球員，吳凱憲說，隊長莊哲育的發球掌控了比賽節奏，因為他的發球破壞了對手的攻擊路線，是讓大成打出士氣的關鍵。

莊哲育提到，賽前教練就有叮嚀他「發球要加油」，因為一旦破壞對手接發，大成擅長的攔網就能發揮，次局打得急了些，在大家互相提醒下穩住，最後才能獲勝。

今天女子組的比賽，枋寮高中以直落3擊敗鶯歌工商，下一戰將對上東山高中，而中山工商以3比1擊敗內湖高中，次役將出戰華僑高中；男子組的賽事，內湖高工以3比2逆轉擊敗華僑高中，下一戰將對上豐原高商，大成商工以直落3擊敗麥寮高中，次役將出戰福誠高中。（編輯：陳怡璇/方沛清）1070315

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