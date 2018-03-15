新北誰出征　國民黨初選戰將出爐

國民黨新北市黨部表示，第一選區（石門、三芝、淡水、八里）提名2席，僅有現任議員鄭戴麗香（女）登記，不需要初選；第二選區（林口、五股、泰山、新莊）提名6席（含婦女保障2席），共有現任議員蔣根煌（新北市議會議長）、黃林玲玲（女）、蔡淑君（女）、陳明義、宋明宗，及前新莊代表蔡健棠登記，登記的人數未超過提名席次，不需要初選。

國民黨新北市議員第一階段的領表登記今（15）日截止，共有36人完成登記，而第一選區的現任議員蔡葉偉則放棄連任；蔡葉偉透過臉書指出，他有自己的生涯規劃、讓黨內年輕人有服務機會，及為國家或社會服務，不一定需要目前這個職務。

第四選區（板橋）提名5席，現任議員周勝考、曾煥嘉、劉美芳（女）、林國春，及前台北縣議員趙燕昭、前新北市政府副發言人葉元之、吳炳輝登記，因現任議員直接提名，因此將由趙燕昭、葉元之、吳炳輝爭取最後1席的提名；第五選區（中和）提名3席，現任議員邱烽堯、陳錦錠（女）及前新北市議員金瑞龍、前台北縣議員李肇南登記，將由金瑞龍、李肇南爭取最後1席的提名。

第六選區（永和）提名2席，現任議員陳鴻源、連斐璠及前文傳會副主委胡文琦、青年諫政聯盟陳偉杰登記，但比較特別的是，現任的陳鴻源、連斐璠沒有直接提名，必須和新人胡文琦、陳偉杰進行初選，爭取提名；第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）提名5席（含婦女保障2席），現任議員黃永昌、洪佳君（女）、林金結，及前台北縣議員王明麗（女）、前新北市政府副發言人江怡臻（女）、林彥彰、簡皇譽及陳尉勇登記，因現任議員直接提名，將由王明麗、江怡臻、林彥彰、簡皇譽及陳尉勇爭取2席的提名。

第八選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）提名3席，現任議員陳儀君（女）、劉哲彰及唐慧琳（女）登記，登記的人數未超過提名席次，不需要初選；第十選區（金山、萬里、汐止）提名2席，現任議員白珮（女）及現任議員廖正良的兒子廖先翔、黃瑞傳登記，因現任議員直接提名，將由廖先翔、黃瑞傳爭取最後1席的提名。

此外，第三選區（蘆洲、三重）及第九選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）列為第二階段，將於3月26、27日領表，3月26至28日登記；第十一選區（平地原住民）、第十二選區（山地原住民）不辦理領表的登記，有意參選的黨員，3月30日前向新北市黨部提出書面的申請，經中央常務委員會核准後始得參選。