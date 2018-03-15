影／丈夫親手殺死老婆　屍體一夜之間不見了

電影《消屍的夜晚》昨在韓上映後，直接擊敗好萊塢大片《古墓奇兵》，觀影人次已達81萬7992人，票房累積達1億9千萬台幣。該片找來金相慶、金剛于、金喜愛等人主演，而首次挑戰驚悚片的金喜愛不畏恐怖感，直言：「因為很喜歡這個劇本，所以決定出演！」金相慶也坦言：「如果金喜愛前輩不演的話，我應該就不會選擇這部作品了！」
金相慶透露，通常劇本讀到20頁左右，就能猜出後面劇情，但該片卻非如此，劇情常故意混淆觀眾的設定，這點讓他印象深刻。金康宇則表示：「好像有許多人覺得為什麼相慶哥又詮釋了刑警角色，但我真的很想和飾演刑警角色的相慶哥一起共演！相慶哥在演刑警時展現了獨特的魅力，雖然私底下不是很常相處，但他真的是位非常溫暖的人。如果跟他共演時，他演的不是刑警角色的話，我會覺得相當可惜！」
▲妻子被殺害後屍體消失無蹤影。（圖／車庫娛樂 , 2018.3.15）
該片描述丈夫朴真翰（金康宇 飾）為了殺害妻子尹雪熙（金喜愛 飾），而計畫了一場完美的犯案手法，但經過數小時後，原被安置在國科搜中的妻子遺體，卻消失地無影無蹤。這時，丈夫收到了一則簡訊，上面寫著：「我在埋藏著我倆祕密的場所等你！」而刑警禹忠植（金相慶 飾）辦案時開始對朴真翰起疑，對方卻主張一切都是妻子的計畫。《消屍的夜晚》3月30日在台上映。