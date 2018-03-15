影／丈夫親手殺死老婆　屍體一夜之間不見了

電影《消屍的夜晚》昨在韓上映後，直接擊敗好萊塢大片《古墓奇兵》，觀影人次已達81萬7992人，票房累積達1億9千萬台幣。該片找來金相慶、金剛于、金喜愛等人主演，而首次挑戰驚悚片的金喜愛不畏恐怖感，直言：「因為很喜歡這個劇本，所以決定出演！」金相慶也坦言：「如果金喜愛前輩不演的話，我應該就不會選擇這部作品了！」

金相慶透露，通常劇本讀到20頁左右，就能猜出後面劇情，但該片卻非如此，劇情常故意混淆觀眾的設定，這點讓他印象深刻。金康宇則表示：「好像有許多人覺得為什麼相慶哥又詮釋了刑警角色，但我真的很想和飾演刑警角色的相慶哥一起共演！相慶哥在演刑警時展現了獨特的魅力，雖然私底下不是很常相處，但他真的是位非常溫暖的人。如果跟他共演時，他演的不是刑警角色的話，我會覺得相當可惜！」