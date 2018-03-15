跨界結合四方之力 攻銀髮智慧照護商機

（中央社記者江明晏台北15日電）「長輩每天量測血壓血糖，透過雲端自動上傳，打開電視就能查詢、回診掛號，醫師透過平台、子女透過APP都能掌握」，這是結合產業四方之力的bb健康+推出的銀髮智慧照護系統。

根據統計，台灣銀髮族人數已超過總人口數的13%，預計2018年將超過14%，使得台灣正式從「高齡化社會」邁向 「高齡社會」。

基於高齡人口對工作人口所帶來的經濟影響與安養負擔越來越大，社會急需系統化的整合資源，以滿足長照相關產業日益龐大的需求，遠傳電信今天以自行研發的Health健康+服務為基礎，宣布結盟高雄醫學中心、中嘉網路和克魯斯健康科技共同簽署合作備忘錄。