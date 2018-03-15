有圖有真相？陸海外代購照樣能做假

（中央社台北15日電）中國大陸網購假貨難禁，即使標榜有照片、影片為證的「海外代購」也難逃做假。專家調查，所謂海外代購其實不少是「鄉鎮製造」，從產品到相關證明已形成造假產業鏈。

網路平台上的海外代購比專櫃便宜，受到不少消費者歡迎，若有賣家發布在海外商場的買貨實拍圖，並提供海外購物收據以及產品身分卡、境外收貨的快遞單，更能消除許多消費者的疑慮。

北京晚報今天報導，北京市價格認證評估鑑定專家張琛經常到福建、廣東等地調查造假手段，他發現，一些標榜海外商場的照片，其實是一間經過布置的小房間，讓人覺得照片中是在專櫃購物。