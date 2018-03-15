有圖有真相？陸海外代購照樣能做假

（中央社台北15日電）中國大陸網購假貨難禁，即使標榜有照片、影片為證的「海外代購」也難逃做假。專家調查，所謂海外代購其實不少是「鄉鎮製造」，從產品到相關證明已形成造假產業鏈。
網路平台上的海外代購比專櫃便宜，受到不少消費者歡迎，若有賣家發布在海外商場的買貨實拍圖，並提供海外購物收據以及產品身分卡、境外收貨的快遞單，更能消除許多消費者的疑慮。
北京晚報今天報導，北京市價格認證評估鑑定專家張琛經常到福建、廣東等地調查造假手段，他發現，一些標榜海外商場的照片，其實是一間經過布置的小房間，讓人覺得照片中是在專櫃購物。
有些代購賣家會將採購過程拍成影片，包括商場環境、結帳過程等，但其實他只代購了一個商品，幾個賣家卻共用相同影片賣出好幾個同款商品，到達買家手中的很可能不是影片中的真貨，而是假貨。
此外，一名快遞業內人士表示，在地下工廠眾多的地區，會有中間人收集境外的快遞單號，然後進行轉賣，「即使是你從福建發貨，但是物流資訊上顯示的卻是香港」。
代購口中的購物收據、消費憑證、產品身分卡等證明，同樣可以訂製。一名專門從事票據印刷的商家說，一次購買100套以上的購物收據和刷卡單、購物證明，一套價格不過人民幣3、4元（約新台幣15元）。
這些海外代購的商品如果是高價精品，賣家通常還會再多花點錢買防塵袋、包裝盒等。整個來看，打造「名牌身分」只需要人民幣幾十元。
張琛說，大多數精品會有序列號，相對應的是生產時間，這些資訊也要和票據匹配一致。他認為，網購精品的風險大，消費者應盡量選擇有誠信的商家。（編輯：張淑伶/林克倫）1070315