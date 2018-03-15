安馳去年EPS 2.57元 擬配息2.5元

安馳發布新聞稿表示，受惠國防航太、物聯網應用及自動化測試等產品出貨量成長，帶動2017年營收達38.21億元、年增23.25%，創掛牌以來新高，主力產品ADI類比元件與賽靈思（Xilinx）FPGA晶片銷售表現均維持雙位數以上的年增率。

安馳表示，2017年主要產品線中，以ADI類比元件的成長性最強，主要在於公司積極開發物聯網相關應用產品有成，加上工業電腦及自動化設備應用客戶的需求持續增溫，2017年ADI產品出貨量較2016年成長近3成。

展望2018年，安馳看好今年毛利率可望回升，主要來自於高階FPGA晶片銷售比重提高，以及國防航太標案出貨量持續提升，預估高階FPGA晶片在今年上半年即可順利完成新舊產品世代交替，且國防航太應用也已成功切入技術門檻更高的通訊衛星等，預期在美元匯率平穩下，毛利率表現有機會逐步上揚。

安馳董事會今天也通過2017年度盈餘分配案，將配發2.3元現金股利、0.2元股票股利，配發比率高達97.28%。以今天安馳收盤參考價35.35元計算，現金殖利率達6.51%。（編輯：楊玫寧）1070315