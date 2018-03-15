敘軍向前推進 反政府軍控制區逾萬人外逃

（中央社阿德拉／貝魯特／莫斯科15日綜合外電報導）法新社記者說，敘利亞反政府軍控制的東古塔區（Eastern Ghouta）今天有1萬2000多人逃至政府控制區，成為敘國政府軍對這個地區發動攻擊以來，最大規模的逃難潮。
法新社報導，這些居民靠著步行、汽車或摩托車，經哈默里葉區（Hammuriyeh）逃入政府控制區；敘利亞政府軍的攻勢在深夜向前推進後，在哈默里葉區開放一條通道。
他們帶著裝滿家當的旅行袋和行李箱，抵達政府軍控制的一處檢查哨。
政府軍近一個月前發動攻勢以來，已經從反政府軍手中收復古塔區60%以上面積，並將剩餘的反政府軍控制區分裂成3小塊孤立地區。
根據敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatoryfor Human Rights），他們昨天深夜對南部的孤立地區發動激烈轟炸和地面攻擊，奪回哈默里葉區東半部領土。
國際紅十字會（ICRC）告訴法新社，搭載迫切需要糧食物資的新車隊今天進入位於敘利亞首都附近的東古塔區。
國際紅十字會通訊協調人員克里錫克（PawelKrzysiek）說：「車隊已進入古塔區，如今將抵達度瑪鎮（Douma）。」
度瑪鎮是古塔區的最大城鎮，在位於首都大馬士革郊區的古塔區，反政府軍控制範圍日益縮小。古塔區也是政府軍過去一個月猛烈攻擊的目標。
在敘利亞政權發動新一波攻勢前，政府軍已圍困古塔區長達5年，糧食和醫療物資匱乏。
克里錫克說，救援車隊由25輛卡車組成，為2萬6000多人運送糧食包裹和麵粉袋。
俄羅斯當局今天承諾協助敘利亞政權「擊潰」東古塔區的反政府軍，證實俄軍在攻擊反政府軍控制區方面扮演要角。
俄羅斯對進攻古塔區的行動鮮少透露細節，不過俄國外交部長今天發表的一席話，顯示俄國積極參與打擊敘利亞反政府軍無庸置疑。
他說：「我們將持續與恐怖分子作戰，我們會擊潰他們，我們會在敘利亞政府軍正在執行任務的東古塔區，協助他們擊垮反抗勢力。」（譯者：劉文瑜/核稿：張佑之）1070315