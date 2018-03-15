敘軍向前推進 反政府軍控制區逾萬人外逃

（中央社阿德拉／貝魯特／莫斯科15日綜合外電報導）法新社記者說，敘利亞反政府軍控制的東古塔區（Eastern Ghouta）今天有1萬2000多人逃至政府控制區，成為敘國政府軍對這個地區發動攻擊以來，最大規模的逃難潮。

法新社報導，這些居民靠著步行、汽車或摩托車，經哈默里葉區（Hammuriyeh）逃入政府控制區；敘利亞政府軍的攻勢在深夜向前推進後，在哈默里葉區開放一條通道。

他們帶著裝滿家當的旅行袋和行李箱，抵達政府軍控制的一處檢查哨。

政府軍近一個月前發動攻勢以來，已經從反政府軍手中收復古塔區60%以上面積，並將剩餘的反政府軍控制區分裂成3小塊孤立地區。