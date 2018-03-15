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西門子推開放式物聯網雲端系統 助台灣轉型

中央社2018/03/15 21:51
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北15日電）德國工業大廠西門子今天正式發表開放式物聯網雲端作業系統MindSphere，攜手全球和在地夥伴共創產業創新應用和數位服務，協助台灣推動製造、能源和基礎建設的轉型升級。

西門子指出，MindSphere採開放式平台即服務（PaaS）架構，支援客戶和夥伴各種創新應用程式的開發、部署和運行。西門子已在全球安裝數百萬個與網路連結的設備，已能取得具有意義的資料，將攜手客戶和夥伴在MindSphere上開發更多應用程式並提供數位服務。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉（Erdal Elver）表示，西門子身為台灣長期可靠的科技合作夥伴，將持續提供經全球實證最先進的數位科技，協助台灣加速升級轉型，特別是透過西門子的開放式物聯網雲端作業系統MindSphere，協助台灣在製造生產、能源供應、交通運輸和建築等城市基礎建設進行數位化轉型。

西門子於2017年完成併購的明導國際（MentorGraphic），是全球軟體設計解決方案領導廠商，目前在台灣擁有超過120位研發人才與工程師。今年稍早，西門子在高雄成立能源管理教育訓練中心，提供客戶專業訓練課程，以確保穩定電力供應、降低無預警斷電造成產業無法正常運作的風險。

在台中市政府、經濟部及工研院的支持下，西門子今年將在台中成立數位化體驗與研發中心，展示最先進工業4.0數位製造解決方案和最新工業物聯網科技發展，作為台灣各相關單位分享交流的平台。（編輯：林淑媛）1070315

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