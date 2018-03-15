西門子推開放式物聯網雲端系統 助台灣轉型

（中央社記者吳家豪台北15日電）德國工業大廠西門子今天正式發表開放式物聯網雲端作業系統MindSphere，攜手全球和在地夥伴共創產業創新應用和數位服務，協助台灣推動製造、能源和基礎建設的轉型升級。

西門子指出，MindSphere採開放式平台即服務（PaaS）架構，支援客戶和夥伴各種創新應用程式的開發、部署和運行。西門子已在全球安裝數百萬個與網路連結的設備，已能取得具有意義的資料，將攜手客戶和夥伴在MindSphere上開發更多應用程式並提供數位服務。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉（Erdal Elver）表示，西門子身為台灣長期可靠的科技合作夥伴，將持續提供經全球實證最先進的數位科技，協助台灣加速升級轉型，特別是透過西門子的開放式物聯網雲端作業系統MindSphere，協助台灣在製造生產、能源供應、交通運輸和建築等城市基礎建設進行數位化轉型。