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中央社

外交官在印度遭騷擾 巴國召回駐印大使

中央社2018/03/15 21:56
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里15日電）在印度與巴基斯坦互相指控對方恐嚇外交官後，巴基斯坦今天就派駐新德里外交官與眷屬和雇員「不斷遭到騷擾」問題，召回駐印度大使蘇赫爾（Sohail Mahmood）進行磋商。

不過，面對巴基斯坦召回駐印度大使，印度外交部發言人庫瑪（Raveesh Kumar）表示，這不是召回大使，只是讓大使回國磋商事情，是非常正常而例行的事。

至於巴基斯坦指稱駐新德里高級專員公署（Pakistan High Commission in New Delhi）的外交官及其眷屬和職員遭到騷擾，庫瑪說，他不願向媒體就此發表評論，希望透過外交途徑解決。

巴基斯坦外交部日前指控，巴國駐新德里高級專員公署的工作人員、眷屬最近幾週持續遭到「印度國家機構」的「騷擾、恐嚇和採行直接暴力」。

不過，印度也指控，印度駐伊斯蘭馬巴德高級專員公署的外交官和家庭成員，早已在當地遭到巴國騷擾及威脅生命安全，印度已向巴國提出抗議。

印度與巴基斯坦因克什米爾主權問題不斷引發衝突，印度更指控巴國把恐怖份子送入印度境內從事恐怖活動，雙方關係這兩年來更加惡化，經常在邊境發生小規模武裝衝突。（編輯：高照芬）1070315

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