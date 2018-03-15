專訪／褪去搞笑外衣　黃豪平期盼被看見「真正的他」

如果以一句話形容星路，黃豪平笑說：「很不要臉的說，大概是『高潮迭起』吧，一陣高，一陣低，但總歸來說是好的。」他在2月14日退伍，回望過去一年，不得不說，面臨入伍可能「不紅」這件事，他還是會怕，「不可能不怕，每個人都怕，公司扮演一個安撫我的好角色，幫我安排一些曝光機會，包含首映會之類的，或發一些新聞稿維持曝光，我也想說進去之後剪一些影片，因為自己本身就擅長這些東西，等於跟公司裡應外合。我是有這樣的規劃，才不那麼擔心入伍這件事。」

專訪的這一天，黃豪平一身咖啡色大衣，裡頭一件白色套頭毛衣，在暈黃的燈光下，他侃侃而談像個文青，彷彿褪去電視上所有搞笑因子，只留下最核心內在的他。



▲黃豪平覺得模仿是自己的工具及武器。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.15）

當兵前，黃豪平以模仿和搞笑被很多人喜歡，現在的他話講得直白，「我覺得模仿這件事情不會是2018年或接下來發展中，我專心發展的一塊。我認為自己用模仿讓大家看見我，是時候讓大家看到黃豪平是什麼樣的人了。」他強調，「其實在《綜藝玩很大》這個節目，大家才看到黃豪平這個人，我發現大家不再叫我小康永、小青峰，開始叫我黃豪平，這對我來講是一個啟發，我本人是可以被看到的。」

但黃豪平也補充，「模仿當然還是我的工具、我的武器，不會把它丟掉，只是放在對的時間。」對於「真實的黃豪平」，他透露，「我私底下是容易想很多的人，講話比較慢條斯理，我覺得面對什麼人就用什麼角色去面對，這也是自己拿捏的過程。老實說，我不覺得自己是特別好笑的藝人，我可能比不過張立東、無尊，他們可能有一些招數是很厲害的。」



▲黃豪平仍有喧鬧的一面。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.15）

「但每次主持，藝人也好，製作單位也好，他們都會來問我一些想法，我覺得說話是我跟別人不一樣的地方。」他很清楚自己的特長，但從模仿到「成為」黃豪平，卻是因為蔡康永的大陸節目《奇葩說》，「兩年前在《奇葩說》，大家才真正看見我，其實那時很感動，我一直想模仿其他角色，但其實我自己本身才是真正有亮點的東西，也是那個時候我才覺得，應該要往那個方向去做，才能跟別人做出一些區別，不要跟人家硬碰硬。」

對於轉型掉粉，黃豪平雖惋惜，但抱持平常心看待，「追求按讚已經是過去時代的事情，大家都說大眾，但我覺得其實把握死忠粉絲才是重點。人本來就會成長，我在模仿時，粉絲可能多半落在15到25歲，但他們會長大。我希望有一天當他們需要，我可以適時提供幫助，就像之前遭遇兵變，我因為自身經驗，拍攝了療癒影片，很多粉絲看完都給了回應。」



▲黃豪平對於未來走向已有雛型。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.15）

黃豪平期待自己成為給粉絲「安心感」的藝人，「我希望可以讓粉絲感到安心，就像很多主持人都讓我覺得安心，包含佼哥、憲哥或是陶子姊，我希望可以營造一個環境，哪怕是在電視上，或節目上，甚至在網路影片，他們看我的東西可以得到一些療癒或幫助。」說著這些話的他眼裡彷彿有星星，充滿光采，不管是模仿、搞笑亦或知性面貌，黃豪平想做的，始終是為這個世界帶來一點溫暖及笑聲。