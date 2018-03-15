數字去年EPS15元 擬配發現金股利15.5元

為聚焦發展媒合平台業務，數字科技以1.88億元出售101原創T恤平台，挹注業外獲利，激勵2017年稅後淨利年增16%，獲利再攀新高，股東權益報酬率（ROE）高達35%。

數字科技透過新聞稿指出，2017年合併營收達13.71億元，年增10.51%；稅後淨利6.4億元，年增15.68%；每股稅後盈餘（EPS）15元，年增14.77%，獲利再創新猷，主要成長動力來自站台多元服務及豐富內容，推升線上會員人數，帶動整體營運。

數字科技董事會同時通過2017年度盈餘分配案，將配發現金股利每股15.5元，配發率高達103%；以數字科技今天收盤參考價246元計算，現金殖利率達6%。數字科技維持高股利配發政策，連續4年股利配發率超過100%，且股利以配發現金為主。

數字科技2018年2月合併營收1.07億元，年減7.9%。累計今年前2月合併營收2.25億元，年減4.52%；扣除出售101原創T恤平台因素，則年增10%。

展望2018年，數字科技表示，就平台經營方面，591房屋交易及8891汽車交易受惠於591新建案及8891新車頻道，整體營運持續成長；8591寶物交易則受惠手遊市場持續成長，可望帶動線上寶物交易需求。

數字科技看好旗下3大主力平台今年營運將持續成長，其中591新建案及8891新車等2大資訊內容頻道知名度及信賴度提升，加上不斷累積的海量資訊，線上會員人數逐步成長，帶動廣告業務增加，今年廣告業務將力拚倍增成長。（編輯：楊玫寧）1070315