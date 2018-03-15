番茄炒螃蟹形同吃砒霜 專家：謠言

（中央社台北15日電）台灣農民曆記載柿子與螃蟹一同吃會中毒。大陸的食物相剋圖則稱，同吃番茄與螃蟹會產生砒霜，但食品營養專家今晚證實是「謠言」。而時下流行的量子防癌保健品，則根本沒有這回事兒！

3月15日是中國大陸的消費者權益日，中央電視台按慣例於今晚舉行「3.15」晚會。央視報導稱，中國農業大學食品學院營養與食品安全系副教授范志紅表示，食物相剋學曾提及，由於番茄富含維生素C，能把螃蟹中的一種成分轉換為有毒物質，一起吃會在體內產生砒霜（三氧化二砷）。

對此傳聞，范志紅指出，科研人員曾用蟹肉模擬人體內部環境進行實驗，發現蟹肉中的有機砷，並沒有變成有毒的三價無機砷。且試驗中檢測到的無機砷，是原來就在蟹肉裡，不是加入番茄後生成的。