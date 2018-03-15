NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈玉女勾搭人夫上摩鐵　認了當小三褪去搞笑　黃豪平盼見「真正的他」天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

番茄炒螃蟹形同吃砒霜 專家：謠言

中央社2018/03/15 22:26
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社台北15日電）台灣農民曆記載柿子與螃蟹一同吃會中毒。大陸的食物相剋圖則稱，同吃番茄與螃蟹會產生砒霜，但食品營養專家今晚證實是「謠言」。而時下流行的量子防癌保健品，則根本沒有這回事兒！

3月15日是中國大陸的消費者權益日，中央電視台按慣例於今晚舉行「3.15」晚會。央視報導稱，中國農業大學食品學院營養與食品安全系副教授范志紅表示，食物相剋學曾提及，由於番茄富含維生素C，能把螃蟹中的一種成分轉換為有毒物質，一起吃會在體內產生砒霜（三氧化二砷）。

對此傳聞，范志紅指出，科研人員曾用蟹肉模擬人體內部環境進行實驗，發現蟹肉中的有機砷，並沒有變成有毒的三價無機砷。且試驗中檢測到的無機砷，是原來就在蟹肉裡，不是加入番茄後生成的。

她表示，即便是蟹肉中的這些無機砷含量，也遠遠不會導致人們中毒。就蘭州大學醫學院曾招募100多位志願者進行的同時食用番茄和蟹肉實驗看，並沒有自願者出現中毒症狀。

至於大陸網路上流傳、由中國營養協會背書的食物相剋圖，報導稱，實際上民政部早已曝光中國營養協會是非法機構，正規的叫做「中國營養學會」。

事實上，類似的防中毒或是防癌保健品、不勝枚舉。中新網報導，以當紅的量子保健品為例，被稱為中國量子之父的全國政協委員、中國科學院院士潘建偉透露說，連他的親戚都上了量子保健品的當。

潘建偉說：「就是我的一個姨媽，說建偉啊，我買了一個量子掛墜，聽說利用你這個東西可以防癌！」面對親人的詢問，潘建偉給出斬釘截鐵的答覆：「根本沒有這回事兒！」

他說，中國的量子科學做得不錯，但現在民間有廠商利用所謂的量子概念，推銷量子保健品，「什麼量子鞋墊、量子掛墜都來了，希望大家不要上當。」（編輯：林克倫/張淑伶）1070315

自由車環台賽 新城幸也大贏家新台幣券幣改版與回收 央行...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan