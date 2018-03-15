自由車環台賽 新城幸也大贏家

（中央社記者李晉緯台北15日綜合報導）自由車環台賽在今天屏東縣站結束後落幕，台灣自由車一哥馮俊凱在巴林美利達車隊的隊友新城幸也穿走個人總冠軍、亞洲總冠軍的黃衫、藍衫，成為最大贏家。

第5站屏東縣站今天從屏東縣政府出發，經大鵬灣跨海大橋，到大鵬灣國家風景管理處的終點，全程192.8公里，是今年環台賽最長的一站。

今天比賽的前3名，依序是義大利威利爾隊的路卡（Luca Pacioni）、美國聯合赫斯隊的盧卡斯（LucasSebastian Haedo）、日本右京隊的雷蒙（RemondKreder）。