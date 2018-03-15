新台幣券幣改版與回收 央行估得花450億

（中央社記者邱柏勝台北15日電）據央行估算，新台幣鈔券、硬幣若全面改版，除印製與鑄造成本外，還包含回收，以及點驗鈔機等設備的更新費用，合計約新台幣450.51億元。立委江永昌認為，新台幣改版事涉層面廣，因此需多方考量。

央行總裁楊金龍今天赴立法院財政委員會備詢，新台幣改版議題再成立委關切焦點。對此楊金龍答詢表示，促進轉型正義條例已經通過，但必須明確指認新台幣圖案含有威權象徵，「如果它做這樣的決定，要新台幣改版的話，我想我們就依法施政」。

民進黨立委江永昌說，新台幣改版對央行來說是「重大承擔」，對一般民眾來說，最在乎的是手中的新台幣，能夠買到多少生活物資，上面印什麼東西，恐怕不是那麼重要；在轉型正義與經濟效益上，如何取得平衡相當重要，因此必須多方考量。