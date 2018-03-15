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中央社

俄涉毒害前雙面諜 英向台說明立場盼獲支持

中央社2018/03/15 22:40
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北15日電）針對前俄羅斯雙面間諜在英國遭神經毒劑攻擊，英國駐台代理代表畢騰安今天拜會外交部政務次長吳志中，說明英國採取的因應措施，盼獲台灣支持。外交部說，反對任何不人道化學武器的使用。

英國在台辦事處表示，畢騰安（Andrew Pittam）今天拜會吳志中，說明英國首相梅伊（Theresa May）14日針對俄羅斯拒絕提供解釋，英國採取的因應措施。英國在台辦事處感謝外交部的相應支持。

畢騰安向吳志中說明英國政府對於這次事件的立場，包括根據調查與評估，英國政府認為，很有可能俄羅斯須對使用神經毒劑對前俄國間諜斯克里帕爾（SergeiSkripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）下毒的行為負責；俄國未對這種神經毒劑為何在英國出現並被使用做出任何解釋，也沒有解釋為何俄國在違反國際法的情況下持有未公開的化學武器計劃。

英國辦事處指出，英國認為，這次事件等同俄羅斯針對英國非法使用武力，英國不會容忍在英國土地上謀殺無辜民眾的企圖。對此，英國採取的因應措施包括立即採取行動拆解俄羅斯在英國的間諜網絡，暫停英國與俄羅斯之間所有高層級接觸等。

外交部發言人李憲章晚間表示，畢騰安向吳志中正式簡報日前在英國索爾茲伯里（Salisbury）公共場所發生的神經毒劑攻擊事件，目前已知有2名主要受害人，另外還有現場處理的英國員警及數名民眾受到波及，其中並無台灣人。

李憲章說，吳志中代表政府對受害警民表達慰問之意，並盼他們早日康復。

同時，李憲章表示，政府堅決反對任何不人道化學武器的研發、製造及使用，呼籲世界各國珍惜和平價值，透過共同遵守聯合國「禁止化學武器公約」等規範。政府「也願意與英國及各國攜手合作創造安全無虞的人類生活環境」。

此外，對於英國採取的作為，俄羅斯外交部發布聲明表示，英國政府出於某種不可告人的政治目的，驅逐俄羅斯外交官，還有一系列針對這次事件的措施，導致兩國關係惡化，俄方表示對這樣的行為無法接受。俄國外交部會很快採取回應措施。（編輯：林沂鋒）1070315

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