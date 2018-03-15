朴寶劍在大馬站台 上千粉絲擠爆商場

（中央社記者郭朝河吉隆坡15日專電）南韓明星朴寶劍今天傍晚飛到馬來西亞，為三星在馬來西亞旗艦新機發表會上站台。相隔一年多再度訪馬的他發揮親民功力，超強魅力讓大約1000名大馬粉絲擠爆商場。
曾於2016年12月在馬來西亞舉辦巡迴見面會的朴寶劍，再度來馬人氣依舊不減。他出場後現場尖叫聲不斷，除了華人粉絲外，現場也有大批馬來人、印度人與韓國粉絲，讓他興奮得不斷用各種愛心手勢與各樓層的粉絲打招呼。
二度造訪馬來西亞的朴寶劍不忘宣傳三星（Samsung）新手機Galaxy S9，笑著說希望用新手機來與粉絲拍照，這樣就能完整記錄熱情的場景。他還與3位粉絲示範新手機的超慢速功能，並親切地與粉絲搭肩，惹來一陣尖叫。
當主持人推薦他「國民水果」榴槤時，他表示嚐過，對其濃烈的味道留下深刻印象。他還說，今年從大學畢業後，將會全力衝刺事業，並保證今年會帶來更多影視作品。
朴寶劍上次來馬時，對馬來西亞傳統美食椰漿飯與海南雞飯念念不忘。
馬來西亞三星Galaxy S9系列將於16日率先在全球上市，共推出午夜黑、鈦灰銀、珊瑚藍、及最新的丁香紫等4款顏色。其中Galaxy S9 64GB售價為3299令吉（約新台幣2萬4698元），Galaxy S9+ 64GB售3799令吉；Galaxy S9+ 128 GB售3999令吉及Galaxy S9+ 256GB售4399令吉。（編輯：郭中翰）1070315