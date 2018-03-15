朴寶劍在大馬站台 上千粉絲擠爆商場

（中央社記者郭朝河吉隆坡15日專電）南韓明星朴寶劍今天傍晚飛到馬來西亞，為三星在馬來西亞旗艦新機發表會上站台。相隔一年多再度訪馬的他發揮親民功力，超強魅力讓大約1000名大馬粉絲擠爆商場。

曾於2016年12月在馬來西亞舉辦巡迴見面會的朴寶劍，再度來馬人氣依舊不減。他出場後現場尖叫聲不斷，除了華人粉絲外，現場也有大批馬來人、印度人與韓國粉絲，讓他興奮得不斷用各種愛心手勢與各樓層的粉絲打招呼。

二度造訪馬來西亞的朴寶劍不忘宣傳三星（Samsung）新手機Galaxy S9，笑著說希望用新手機來與粉絲拍照，這樣就能完整記錄熱情的場景。他還與3位粉絲示範新手機的超慢速功能，並親切地與粉絲搭肩，惹來一陣尖叫。