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遭控「MMA偷拍狼」　洋男跨海喊冤：台女很讚！

生活中心／綜合報導2018/03/15 23:23
▲一名美籍MMA選手被指控約砲還偷拍性愛影片上網販售牟利，男子除將影片片段放上網外，還將女方照片集結放在相簿裡，受害者幾乎都是亞洲女性。（圖／翻攝自網路）
▲一名美籍MMA選手被指控約砲還偷拍性愛影片上網販售牟利，男子除將影片片段放上網外，還將女方照片集結放在相簿裡，受害者幾乎都是亞洲女性。（圖／翻攝自網路）

美國職業綜合格鬥（ MMA ）綽號「敗犬（ The Underdog ）」的選手舒爾特（ Jaymes Schulte ）被爆在台灣四處約砲，還偷拍性愛影片放到色情網站上販賣牟利，受害女性恐達百人。對此，舒爾特喊冤遭有心人士陷害，強調拍性愛影片都有經過女方同意，更稱「我認識的台灣女生都很讚（ Nice ）的！」

日前有網友在臉書「爆料公社」發文指控，舒爾特不僅來台約砲，還將偷拍的性愛影片放上網路販售，甚至在影片說明中狠狠羞辱道「胖台女喜歡被外國人 X 」、「台灣小隻馬跟外國人 X X 好興奮」，引發網友一陣撻伐。


▲有網友爆料指出，一名美籍男子日前在台到處約砲，還將性愛過程偷拍po上網販賣。（圖／翻攝自爆料公社）

據《蘋果日報》報導，針對約砲、偷拍並販售性愛片牟利、收費開課教導把妹技巧等指控，讓舒爾特既震驚又無奈，強調每次做愛都是在你情我願的情況下，拍攝性愛影片紀念也有告知並徵求對方同意，直呼「鏡頭都快貼到她們臉上了，這怎麼能算偷拍呢」、「你難道沒看過那些影片嗎？這算什麼偷拍？」自己遭有心人士陷害。

另外，台灣格鬥好手「金鋼刀」張景雄昨（ 14 ）日發文向舒爾特下戰帖，替受害的台灣女性爭一口氣，舒爾特也回應「我已經沒有在打MMA了......」事實上，日前他因舊傷退出，不再參加任何格鬥賽事，若張景雄堅持要打，台灣政府必須先允諾給予他特赦。由於擔心會有法律責任，他表示短時間內不會再踏上台灣一步，同時也失望嘆「到底是誰想害我！有名字嗎？現在有幾個女的告我了！有幾個！」

關鍵字洋男台女mma性愛影片約砲偷拍
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