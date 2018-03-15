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中央社

前俄諜毒殺案 英相梅伊赴攻擊現場

中央社2018/03/15 23:25
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社英國索爾茲伯里15日綜合外電報導）英國首相梅伊（Theresa May）今天首度前往前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾遭神經毒劑攻擊的現場。這起事件引發英國與俄羅斯之間的外交齟齬。

法新社報導，梅伊將在斯克里帕爾（SergeiSkripal）和他女兒遭毒害的英格蘭西南部城市索爾茲伯里（Salisbury）會見民眾、商家和緊急應變機構人員。這對父女4日遭人毒害。

首相發言人表示，梅伊也將聽取公衛官員簡報。

斯克里帕爾和女兒在購物中心的長椅上倒下後，身穿防護衣的專家對兩人曾經到過的地方採集樣本，索爾茲伯里巿部分地區因此成為犯罪現場。

當局出動近200名士兵協助警方調查，並呼籲當時可能到過事發現場的民眾將衣物清洗乾淨。

為協助清理行動而成立的部長級特別小組今天在倫敦召開首次會議。

由內政大臣魯德（Amber Rudd）主持的英國緊急應變小組（Cobra）也將召開最新會議。

國防大臣威廉森（Gavin Williamson）今天則表示，英國將投入800萬英鎊設立一座化武防禦中心，並為數千名英國士兵施打防炭疽病疫苗。

威廉森在演說中指出：「我們將投入800萬英鎊設置一座新的化武防禦中心，以維持我們在化學分析及防禦上的優勢地位。」

他表示，這座中心將設在波頓當（Porton Down）的現有設施內。當局就是在陸軍這處秘密基地針對毒害斯克里帕爾父女的神經毒劑進行分析。

英國指控這起攻擊「應歸咎於」俄羅斯。（譯者：蔡佳伶/核稿：何宏儒）1070315

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