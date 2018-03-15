前俄諜毒殺案 英相梅伊赴攻擊現場

（中央社英國索爾茲伯里15日綜合外電報導）英國首相梅伊（Theresa May）今天首度前往前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾遭神經毒劑攻擊的現場。這起事件引發英國與俄羅斯之間的外交齟齬。

法新社報導，梅伊將在斯克里帕爾（SergeiSkripal）和他女兒遭毒害的英格蘭西南部城市索爾茲伯里（Salisbury）會見民眾、商家和緊急應變機構人員。這對父女4日遭人毒害。

首相發言人表示，梅伊也將聽取公衛官員簡報。

斯克里帕爾和女兒在購物中心的長椅上倒下後，身穿防護衣的專家對兩人曾經到過的地方採集樣本，索爾茲伯里巿部分地區因此成為犯罪現場。