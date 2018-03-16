顛覆傳統腹部拉皮？年輕媽媽微創瘦腹有解

「變形的肚臍、變縐的肚子、剖腹產的疤痕，一切都是為了生下小孩，一切都是值得的。」產後身材走樣是令人幸福的小傷痛，但是，甘於幸福卻不一定要忍受走樣。網路上各類產後運動的分享，身材快速恢復的結果令人欣羨，似乎憑藉運動找回窈窕身材似乎只是關於毅力和方法的問題，然而小腹微凸、腹部鬆弛，與懷孕期間撐大腹皮及肥胖有關。如果將皮膚比喻為橡皮筋，被向外撐開的腹部皮膚組織將會因為過度的撐開力量而失去彈力，造成難以回復的鬆弛問題，加以腹部肌筋膜鬆弛，而未必能夠藉由運動重返緊實。

目前治療產後腹部鬆弛，最有效的治療方案是腹部整形手術搭配物理性運動治療。除了能夠改善腹部脂肪堆積的肥胖問題，同時也可以選擇手術方式緊實腹部肌筋膜，使腹部鬆弛問題獲得改善。