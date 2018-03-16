「變形的肚臍、變縐的肚子、剖腹產的疤痕，一切都是為了生下小孩，一切都是值得的。」產後身材走樣是令人幸福的小傷痛，但是，甘於幸福卻不一定要忍受走樣。網路上各類產後運動的分享，身材快速恢復的結果令人欣羨，似乎憑藉運動找回窈窕身材似乎只是關於毅力和方法的問題，然而小腹微凸、腹部鬆弛，與懷孕期間撐大腹皮及肥胖有關。如果將皮膚比喻為橡皮筋，被向外撐開的腹部皮膚組織將會因為過度的撐開力量而失去彈力，造成難以回復的鬆弛問題，加以腹部肌筋膜鬆弛，而未必能夠藉由運動重返緊實。
目前治療產後腹部鬆弛，最有效的治療方案是腹部整形手術搭配物理性運動治療。除了能夠改善腹部脂肪堆積的肥胖問題，同時也可以選擇手術方式緊實腹部肌筋膜，使腹部鬆弛問題獲得改善。
選擇整形外科手術治療產後腹部鬆弛，通常主要考量三個面向：脂肪囤積的程度、皮膚鬆弛程度以及腹部筋膜鬆弛的程度。前馬偕紀念醫院整形外科主任張世幸醫師說明，對於腹部皮膚嚴重鬆弛的民眾來說，腹部拉皮仍是主流治療方案。因為相類的治療方案中，唯有腹部拉皮才能修除腹部贅皮，並同時縫緊腹部肌筋膜，而他類的治療手術，雖然能夠減少脂肪，卻不能修除鬆弛的皮膚，而無法真正改善腹部鬆弛問題。如果患者同時有脂肪囤積的肥胖問題，也能夠規畫階段性的抽脂與腹部拉皮手術，先後改善腹部肥胖與鬆弛。
▲前馬偕醫院整形外科主任張世幸醫師。（圖／群英整形外科提供）
相對來說，腹部皮膚鬆弛問題較輕微者，而希望改善小腹微凸的問題，則可以透過威塑超音波這類抽脂手術，達到與傳統腹部小拉皮治療相類似的治療效果。群英整形外科診所黃志宏醫師表示，腹部威塑超音波抽脂，一方面能減少腹部脂肪囤積，二方面收緊鬆弛皮膚；由於具有傷口小、恢復期更短，比較適合皮膚彈性較好的產後女性。
▲顛覆傳統腹部拉皮？年輕媽媽微創瘦腹有解。（圖／公關照片）
隨著民眾對於身材外貌的重視，將維持體態和年輕感視為生活質感的表徵，對於腹部整形的詢問也逐年攀升。民眾在決定手術前，宜先確認醫師資歷背景以及診所的專業性，才能得到相對的安全醫療保障並符合治療的預期。