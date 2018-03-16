曾胖到60kg！安心亞甩肉擁腹肌靠這3招

安心亞2008開始從節目全民最大黨中擔任固定班底，不計形象模仿演出，讓她一路爆紅，甚至被封為台灣的宅男女神，在歌唱和戲劇上都有表演，而她的身材也一直成為媒體焦點，現在成功甩肉，展現出自信的火辣身材，安心亞也大方分享減重心得，強調除了飲食控制還有多喝水之外，最重要的，就是要勤做運動。

女星安心亞被稱為台灣宅男女神，但她豐腴的身材卻屢屢被拿出來批評，還被網友諷刺是「360度零死角肥胖」，甚至還一度胖到60公斤，但安心亞現在為了出演新戲減肥，根據週刊爆料3個月體脂竟然降到22，成功甩肉，還練出了超美腹肌。

安心亞透露練腹肌的最重要技巧，就是要刺激肌肉，每天要不斷增加速度和比重，讓肌肉感受到跟昨天不一樣，就會增長，而安心亞每週健身2~3次，一般都是先跑步40分鐘、踏步機30分鐘，接下來再開始練核心肌群、臀部赫和腿部線條，其中這台出現在安心亞ig的搖擺健腹機，就是她健身的必練器材。

Twist&Shape的「曲線搖擺健腹機」，就是歐美正在風靡的芭蕾健身法，模擬芭蕾姿勢練出修長完美的身材，打造240甩肉掂腳橫向運動，用雙動力4倍飆瘦，甩橫出的贅肉，只要站在上頭，不論是深蹲搖擺、踩踏搖擺、蹲立搖擺等都能輕鬆做到，成功甩出小蠻腰。



▲安心亞使用代言的Twist&Shape「曲線搖擺健腹機」，成功練出美腹肌。（圖／洛克馬企業提供 ）

而安心亞除了勤健身之外，也大方分享出自己的獨門食譜，就是「全水煮餐」，就是餐點都以水煮低熱量攝取為主，像是早餐只吃地瓜、中午就吃水煮雞然後晚餐吃水果等等，最重要的是要避免高熱量的醬料，維持清淡的飲食習慣，只要短短幾週，就能看到減肥成效，另外還有一招就是要多喝水，安心亞說，減肥時絕對能不喝含糖飲料，反而是要大量喝水，提升身體代謝，或是偶爾可以改喝無糖減肥茶，換換口味還能幫助降低體脂肪。



▲安心亞除了勤健身之外，也大方分享出自己的獨門食譜，就是「全水煮餐」，就是餐點都以水煮低熱量攝取為主。（圖／洛克馬企業提供）

安心亞的減肥三大招1.多喝水2.水煮飲食3.規律運動，讓她成功減重，安心亞也力推可以嘗試看看曲線搖擺健腹機，讓平時講到運動就犯懶的民眾，在家也能輕鬆燒脂，練出健康腹肌。



▲Twist&Shape「曲線搖擺健腹機」，讓民眾在家也能輕鬆運動。（圖／洛克馬企業提供）