巷仔內》戴祺修／立院內兩個錯亂的能源政策

為了維護「非核家園」的神主牌，前行政院長林全曾批台電太重核能，要台電「趕快死了這條心，但是換了賴清德當行政院長之後，態度立刻轉彎，重啟核二廠 2 號機，為了完備程序，今日在立法院群賢樓一樓的教育文化委員會進行「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，不出意料綠軍立委重點是在替非核家園沒有破功護航，藍軍立委則層層諷刺上從總統下到立委綠營一個一個髮夾彎。

自從 815 全台大跳電之後，台灣缺電危機便成為揮之不去的陰霾，壟罩在民進黨政府的頭上。由於民進黨過去長期將「非核家園」作為選戰的神主牌，所以當面臨到缺電危機時，民進黨政府選擇的是火力全開，但是換來的苦果卻是全台灣被空汙壟罩，也讓苦無戰場的國民黨找到機會，在空汙議題上結合民間團體，推動公投，痛打民進黨一頓。

但是同一時間，群賢樓八樓的衛生環境委員會審查《空氣污染防制法》修正草案，藍軍立委的攻擊重點也不意外，放在爭議許久的深澳燃煤電廠環評過關，蔡政府反空汙是打假球，從立委轉任環保署長的李應元也不出預料，說環評成果已經比以前好了許多。

立法院兩個委員會進行不同議題的審查，但是其實導向的是同一個問題根源，台灣務實的能源政策到底是什麼？民進黨推動「非核家園」喊出「我是人、我反核」、「拯救孩子、不要核子」，到今天卻高喊重啟核二廠 2 號機不違背非核家園；面對空汙問題，蔡政府推出空汙法修正草案正面迎擊，但在法案審查前，卻通過深澳燃煤發電廠環評，現在的民進黨不斷打臉過去的民進黨，讓人不知道哪個政策才是真正民進黨所真心想推動的。

即便現在核二廠重啟、深澳火力發電廠環評過關，用神主牌跳票、加深空汙的風險解決了目前用電問題，但是未來綠能發電能否順利跟上用電需求的腳步，興建於觀塘藻礁的天然氣第三接收站，能否跟環團協調，步步危機。

結果說到最後蔡政府的能源政策，核照轉、火更燒，搞到民進黨手忙腳亂，台灣民眾精神錯亂，立法院上演鬧劇一齣，面對用電高峰的夏季就快到來，深怕一不小心就變成悲劇一樁。