玩轉古今　穿越松菸新體驗　歷史影像展開跑

現今充滿文創活力的松山文創園區，前身是1939年建廠完成的松山菸廠，於1998年停產遷併入台北菸廠，2011年定位為台北市原創基地，更名為松山文創園區，開始對外開放。為迎來明年的八十週年，今年園區率先為老菸廠暖壽，讓民眾更認識這處台灣經濟史上最重要的菸廠。3/16於南向製菸工廠「藝思空間」推出「廠長的家書」特展，讓民眾認識菸廠的深厚歷史文化，同時導入AR擴增實境導覽體驗，將菸廠歷史重新數位化。

轉化成松山文創園區之前屬於舊菸廠的記憶幾無留下。透過園區藝思空間「廠長的家書」特展，展示了許多首度曝光、珍貴的歷史文物，讓我們更認識當年「松山菸廠」所創造的台灣經濟奇蹟。2016年夏日，一通越洋電話的緣分讓園區迎來一家難得的貴客。隔年，曾任松山菸廠廠長任先志的女兒任玲玲自海外歸返，帶著父親的過往，重訪父親工作過的松山菸廠。