NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈虐嬰人被保護　隋棠怒斥要如何自保她國二被強暴　結婚11年無性生活天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
工商快訊

玩轉古今　穿越松菸新體驗　歷史影像展開跑

生活中心／綜合報導2018/03/16 09:46
▲玩轉古今 穿越松菸新體驗 歷史影像展開跑。（圖／公關照片）
▲玩轉古今 穿越松菸新體驗 歷史影像展開跑。（圖／公關照片）

現今充滿文創活力的松山文創園區，前身是1939年建廠完成的松山菸廠，於1998年停產遷併入台北菸廠，2011年定位為台北市原創基地，更名為松山文創園區，開始對外開放。為迎來明年的八十週年，今年園區率先為老菸廠暖壽，讓民眾更認識這處台灣經濟史上最重要的菸廠。3/16於南向製菸工廠「藝思空間」推出「廠長的家書」特展，讓民眾認識菸廠的深厚歷史文化，同時導入AR擴增實境導覽體驗，將菸廠歷史重新數位化。

轉化成松山文創園區之前屬於舊菸廠的記憶幾無留下。透過園區藝思空間「廠長的家書」特展，展示了許多首度曝光、珍貴的歷史文物，讓我們更認識當年「松山菸廠」所創造的台灣經濟奇蹟。2016年夏日，一通越洋電話的緣分讓園區迎來一家難得的貴客。隔年，曾任松山菸廠廠長任先志的女兒任玲玲自海外歸返，帶著父親的過往，重訪父親工作過的松山菸廠。

為活化園區古蹟導覽，建構全園區古蹟區及展覽區空間地標定位，設計全新AR擴增實境古蹟導覽，使古蹟歷史堆疊於真實世界，達到虛實情境的互動娛樂平臺，這次還特別設計了可愛的「文青普拉」線上導覽人物，讓來到園區參觀的民眾，親身體驗AR趣味互動；此外作家小野，同時也是台北市文化基金會董事長，化身線上導覽員，帶領大家一起感受松菸歷史氛圍。

即日起來松山文創園區內下載AR擴增實境導覽體驗，即可至服務中心兌換園區限量好禮，歡迎前來「松山文創園區」透過AR科技、「廠長的家書」特展與松菸講堂「松山菸廠老員工回娘家」等活動體驗穿梭古今之間的松菸歷史！欲了解更多詳細活動及報名資訊，請洽松山文創園區官方網站。

廠長的家書 松菸歷史影像展

時間：3/16〜4/29，週一至週日10:00～18:00，免費參觀

地點：松山文創園區 藝思空間（臺北市信義區光復南路133號）

電話：02-2765-1388

網址：www.songshanculturalpark.org

廣編／七龍珠、哆啦A夢限量版上市

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan