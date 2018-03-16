玩轉古今　穿越松菸新體驗　歷史影像展開跑

現今充滿文創活力的松山文創園區，前身是1939年建廠完成的松山菸廠，於1998年停產遷併入台北菸廠，2011年定位為台北市原創基地，更名為松山文創園區，開始對外開放。為迎來明年的八十週年，今年園區率先為老菸廠暖壽，讓民眾更認識這處台灣經濟史上最重要的菸廠。3/16於南向製菸工廠「藝思空間」推出「廠長的家書」特展，讓民眾認識菸廠的深厚歷史文化，同時導入AR擴增實境導覽體驗，將菸廠歷史重新數位化。
轉化成松山文創園區之前屬於舊菸廠的記憶幾無留下。透過園區藝思空間「廠長的家書」特展，展示了許多首度曝光、珍貴的歷史文物，讓我們更認識當年「松山菸廠」所創造的台灣經濟奇蹟。2016年夏日，一通越洋電話的緣分讓園區迎來一家難得的貴客。隔年，曾任松山菸廠廠長任先志的女兒任玲玲自海外歸返，帶著父親的過往，重訪父親工作過的松山菸廠。
為活化園區古蹟導覽，建構全園區古蹟區及展覽區空間地標定位，設計全新AR擴增實境古蹟導覽，使古蹟歷史堆疊於真實世界，達到虛實情境的互動娛樂平臺，這次還特別設計了可愛的「文青普拉」線上導覽人物，讓來到園區參觀的民眾，親身體驗AR趣味互動；此外作家小野，同時也是台北市文化基金會董事長，化身線上導覽員，帶領大家一起感受松菸歷史氛圍。
即日起來松山文創園區內下載AR擴增實境導覽體驗，即可至服務中心兌換園區限量好禮，歡迎前來「松山文創園區」透過AR科技、「廠長的家書」特展與松菸講堂「松山菸廠老員工回娘家」等活動體驗穿梭古今之間的松菸歷史！欲了解更多詳細活動及報名資訊，請洽松山文創園區官方網站。