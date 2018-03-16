健康出狀況　陳文茜公開尋找接班人

資深媒體人陳文茜主持中天新聞《文茜的世界周報》，她日前在節目官方臉書公告，內容提及主持人健康狀況愈來愈糟，公開徵求適合的接班人選，並附上柴犬坐主播台的照片，表示已看中一名儲備人才，讓粉絲們相當憂心她的健康。

陳文茜愛狗出名，養狗超過20年，2018年初陪伴她17年的愛犬南禪寺突然病危，她幾乎每天往返動物醫院，所幸經過一個多月的治療，毛小孩健康狀況逐漸好轉，她在臉書開心寫下，「《南禪寺語錄》衰老，是未證實的謠言。」並帶著毛小孩享受春日暖陽。沒想到之後她又在官方臉書寫下，「主持人健康狀況愈來愈糟」等字眼，對此製作單位表示，節目粉絲專頁通常刊登重大訊息或要聞分析，太過嚴肅，她只是想穿插一篇自我解嘲的柴犬播報台，讓大家輕鬆一下。