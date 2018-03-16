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娛樂

健康出狀況　陳文茜公開尋找接班人

記者吳維書／台北報導2018/03/16 08:30
▲陳文茜公開尋找接班人。（圖／中天提供 , 2018.3.15）
▲陳文茜公開尋找接班人。（圖／中天提供 , 2018.3.15）

資深媒體人陳文茜主持中天新聞《文茜的世界周報》，她日前在節目官方臉書公告，內容提及主持人健康狀況愈來愈糟，公開徵求適合的接班人選，並附上柴犬坐主播台的照片，表示已看中一名儲備人才，讓粉絲們相當憂心她的健康。

陳文茜愛狗出名，養狗超過20年，2018年初陪伴她17年的愛犬南禪寺突然病危，她幾乎每天往返動物醫院，所幸經過一個多月的治療，毛小孩健康狀況逐漸好轉，她在臉書開心寫下，「《南禪寺語錄》衰老，是未證實的謠言。」並帶著毛小孩享受春日暖陽。沒想到之後她又在官方臉書寫下，「主持人健康狀況愈來愈糟」等字眼，對此製作單位表示，節目粉絲專頁通常刊登重大訊息或要聞分析，太過嚴肅，她只是想穿插一篇自我解嘲的柴犬播報台，讓大家輕鬆一下。


▲陳文茜愛狗成痴。（圖／中天提供 , 2018.3.15）

不過，陳文茜一個多月來為愛犬每天提心吊膽，身體健康確實出現狀況，製作單位表示，「陳文茜因為照顧愛犬，加上工作繁忙，天氣變化大，身體的確出現一些狀況，免疫系統疾病一再復發，而錄製《文茜的世界周報》一坐就是4個小時，還必須針對內容和團隊反覆討論與修正，精神和身體上都極為耗力。」

陳文茜長期關心台灣流浪動物問題，家中愛犬全是領養而來，視毛小孩如至親，2017年兩隻愛犬小甜點、成吉思汗相繼離世，讓她傷心不已，另一隻患有溶血症的愛犬南禪寺，1月中旬突然嘔吐送醫急救，她在微博透露，當晚自己抱著南禪寺急奔醫院，驗血結果發現牠血溶比指數只有正常值的一半，立刻打電話給過去曾協助配血給家中愛犬的專業人員，對方詢問南禪寺上次配血的時間，她不假思索說出日期，讓對方驚訝萬分，她透露，「這不是記憶力，就像母愛，每個母親都會記得自己孩子若不幸重病，那個發病的日子。」

關鍵字陳文茜文茜的世界周報愛狗南禪寺語錄
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