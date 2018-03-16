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娛樂

許含光受封「玉女歌手」　一開口秒激怒娃娃

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/16 09:30
▲魏如萱（娃娃）、許含光兩人是好朋友，互相開對方玩笑。（圖／種子音樂提供 , 2018.03.15）
▲魏如萱（娃娃）、許含光兩人是好朋友，互相開對方玩笑。（圖／種子音樂提供 , 2018.03.15）

歌手許含光（Lumi）推出首張全自作專輯《曖曖》，日前開心宣布3月24日將在台北The Wall公館舉辦《在你離開之前請叫醒我》許含光 LUMI《曖曖》專輯發聲場，圓夢辦大型個唱。眼看演唱會進入倒數籌備階段，緊張自然不在話下，為此，他特別向舞台經驗豐富的好友魏如萱（娃娃）取經，盼她能指點迷津、消除緊張，沒想到才一開口卻秒激怒對方。

娃娃曾多次力挺許含光，時常在臉書轉發MV、推薦專輯，不免令人好奇兩人是如何結緣？原來，互不相識的兩人其實有很多共通朋友。有次相約一起去看戲，朋友們都認證許含光長的帥又會寫詞，讓娃娃對許含光心中留了一個神祕的問號，一直到某天兩人終於見面，許含光一看到娃娃就面露燦笑，讓她終於明瞭：「原是他們說的帥，就是這種笑到會開花、很燦爛的那種帥！」 

許含光在言語中也不時流露出對娃娃的崇拜，但又不小心說錯話，提到「小時候」便聽她在「自然捲」時期擔任女主唱的歌，娃娃故意用嚴肅語調鬧他：「好了！」企圖阻止他再說下去，並且爆料看似斯文、彬彬有禮的許含光，其實私下個性悶騷、笑聲超大聲。


▲許含光居然不小心對娃娃說錯話，讓對方假裝生氣地表示不要再說了。（圖／種子音樂提供 , 2018.03.15）

她回憶有次半夜想睡覺時，聽到錄音室樓上有人笑的很大聲，立刻傳簡訊問製作人陳建騏「到底是誰笑那麼大聲？」後來才得知，原來這個笑聲的主人就是許含光。而許含光因留有一頭飄逸的中長髮，再加上長相俊美，被朋友封為是「玉女系歌手」，恰巧過去娃娃也曾有玉女歌手封號，她聽聞後馬上撇清，打趣稱：「我跟他的路線不一樣，我的『ㄩˋ』可是慾望的慾。」


▲許含光有一頭飄逸的半長髮，因此受封為「玉女歌手」。（圖／種子音樂提供 , 2018.03.15）

不過，許含光心中的大魔王，還是過不了家人來看演唱會這一關，他解釋：「忘詞、氣不夠、破音都沒關係，但我超怕家人來的，會覺得很彆扭，覺得自己的創作被他們聽到會很赤裸。」

關鍵字許含光魏如萱娃娃
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