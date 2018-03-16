名家論壇》黃創夏／陳冲搞公投　小英心膽寒

陳冲等人所提出的「負數票公投案」，是依據蔡英文和民進黨政府所推動的「公投法修正案」，要趕與2018年底九合一大選共同實施公投，只要得到全台灣四分之一的選民認可，依法，政府必須在兩年內落實執行，換言之，在2020年總統大選就必須適用！

這個「政客否決權」運動是由前行政院長陳冲在2018年3月8日與分別擔任負數票協會正、副理事長的張天鷞、紀政，向中選會提「負數票公投案」，欲讓中間選民未來在投票時，在沒有中意的候選人情況下投出「負數票」，扣掉候選人的所得票數。

蔡英文小心了，就算國民黨在吳敦義領導之下瀕臨垂死，2020年推不出像樣的候選人，蔡英文也可能撿不到便宜，很可能被新的「政客否決權」選舉制度改革下，連任夢碎‧‧‧

陳冲等推動的「負數票公投」內容為「您是否同意修法使選民可以投負數票（反對票）嗎？一人還是只有一票，選民可以用其唯一選票表達反對某候選人應該是基本人權，贊成票扣除反對票後，淨贊成票較高者當選」。

「負數票公投案」根據新公投法修正案，很快就達到2000份的連署提案文件，超過1千8百多票的法定提案門檻，已被送進中選會進行第一階段審查，核可後，將會於8月31日前結束第二階段28萬人的連署流程，並且依法要與11月24日的2018年九合一大選一起「公投綁大選」，讓全國成年、無褫奪公權者共同決定是否成案。

什麼是「負選票」呢？這概念其實就是早被藍綠政客封殺在立法院當中的「政客否決權」的《選罷法》修正案。

其實早在約十三、十四年前，就有一群人曾經致力於推動選罷法改革，要求讓人民有「政客否決權」，就是走出「藍綠分贓」和「反制政客吃定選民」的武器。

方法和概念很簡單：在選票上加上一條「以上候選人皆不同意」，以及「不同意票大於同意票，該選舉需重新選舉，被否決之候選人不得再參選」。

舉例說明，如果有甲、乙兩個候選人，都是比爛，一個人得30%選票、另一個20%，有50%廢票，甲在現制中，依然當選。

如果加上「以上皆非」及「重新選舉」條款，則甲、乙兩候選人都被否決，也將喪失參加重選之資格。試想一下，這樣子，那些搞派系、靠賄選、搞對立或是對手太爛撿便宜‧‧‧之流，還能像現在如此的囂狂嗎？

有人會質疑，要重辦投票，豈不是「勞民傷財」嗎？

這樣當然是對的擔憂，但試想，就算沒有「政客否決權」，這十幾年以來，台灣不也是因為常常因為捲入官司、賄選被抓、加上政客動不動就「換跑道」，重覆、重覆、又重覆的「補選」好幾回了。

既然「補選」不可逃，不如導引進「正面力量」，才值得！

「政客否決權」這樣的修改才是真正的「主權在民」，當時各黨都說支持，十幾年前跨越黨派，藍綠有數十立委已連署，每個人都大聲說可以改革亂象，落實民主！

然而，這樣的「贊許」，卻在立院束之高閣已超過十三年，因為這些立委政客心知肚明，如果真的讓選民有「政客否決權」，恐怕絕大多數的現任政客，不分藍綠，通通要捲舖蓋走人！

說穿了，這樣的「政客否決權」會傷到政客的核心利益，不分藍綠的大黨絕不可能自動歸還給人民！

然而，天道不可欺，為了滿足「公投綁大選」選舉操作，蔡英文和民進黨政府刻意降低公投成案門檻，想要當成2018年底選舉的造勢工具，想都想不到，竟然給了「政客否決權」起死回生的舞台！

陳冲搞公投，小英心膽寒！

2300萬台灣人民請加油，大夥兒齊心協力讓「負選票公投」成案過關吧‧‧‧

這樣子，2020年蔡英文和現在立法院裡的諸多牛鬼蛇神都將是第一批適用對象，台灣人民可以來次「政壇大掃除」，才叫做大快人心！

●作者：黃創夏／資深媒體人

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